Τραυματίστηκε σοβαρά στους καταρράκτες στο Νυδρί της Λευκάδας.

Τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά, όταν έπεσε βράχος στο κεφάλι της, στους καταρράκτες του Νυδρίου στη Λευκάδα.

Η 52χρονη Ελληνοβρετανίδα δίνει μάχη για τη ζωή της, μετά τον τραυματισμό της από βράχο που αποκολλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας, όπου οι γιατροί έκαναν τιτάνια προσπάθεια προκειμένου να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της και προχώρησαν στη διασωλήνωσή της.

Στη συνέχεια, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά της 52χρονης από τη Λευκάδα στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, με ασθενοφόρο το οποίο διαθέτει εξοπλισμό μονάδας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.