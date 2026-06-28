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Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Λιμεναρχείο Λευκάδας.

Τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός μιας 50χρονης υπηκόου Ιταλίας, η οποία επέβαινε σε ιστιοφόρο σκάφος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου Λευκάδας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η Λιμενική Αρχή Λευκάδας ενημερώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/06) για τον τραυματισμό της γυναίκας στο κεφάλι, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Άμεσα έσπευσαν στην περιοχή για παροχή συνδρομής, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και περιπολικό όχημα από ξηράς.

Το ιστιοφόρο κατέπλευσε στη μαρίνα Λευκάδας συνοδεία του περιπολικού σκάφους, ενώ η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Εκεί, δυστυχώς, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Λιμεναρχείο Λευκάδας.