Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πλου με ιστιοπλοϊκό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Λευκάδας, κοντά στο Μεγανήσι.

Μια ειδυλλιακή κρουαζιέρα στα καταγάλανα νερά του Ιονίου και συγκεκριμένα της Λευκάδας μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε εφιάλτη, με θύμα μια 43χρονη γυναίκα από την Ιταλία.

Σύμφωνα με το ilefkada, η άτυχη γυναίκα επέβαινε στο ιστιοπλοϊκό μαζί με άλλα άτομα, απολαμβάνοντας τις διακοπές της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή άλλαξαν, προκαλώντας μια απότομη μεταβολή στην πορεία ή τον άνεμο, με αποτέλεσμα την ξαφνική και βίαιη μετακίνηση της μάτσας – του οριζόντιου, μεταλλικού δοκαριού που συγκρατεί τη βάση του κεντρικού πανιού (μαΐστρα).

Η 43χρονη βρισκόταν στο κατάστρωμα και δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να δεχθεί ένα σφοδρό και θανάσιμο πλήγμα στο κεφάλι.

Αμέσως στο σκάφος σήμανε συναγερμός. Ενημερώθηκαν άμεσα οι λιμενικές Αρχές και το σκάφος κατέπλευσε εσπευσμένα στο λιμάνι του Νυδριού, όπου περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, όμως, για την άτυχη τουρίστρια ήταν ήδη αργά, καθώς οι διασώστες και το ιατρικό προσωπικό διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό της, ο οποίος επήλθε ακαριαία από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η σορός της μεταφέρθηκε για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή ιατροδικαστικά αίτια του θανάτου.

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Την προανάκριση για το τραγικό συμβάν έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Λευκάδας, το οποίο εξετάζει εξονυχιστικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του κυβερνήτη του ιστιοπλοϊκού σκάφους, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του πλου.