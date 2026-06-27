Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όσο περνά ο χρόνος μειώνονται οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων, χωρίς όμως να αποκλείονται θαύματα.

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίσσεται στη Βενεζουέλα, τρεις ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που συγκλόνισαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες κατεστραμμένα κτίρια, χιλιάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια.

Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη, όπως αναφέρει το BBC. Ολόκληρες συνοικίες έχουν μετατραπεί σε σωρούς από μπετόν, ενώ οικογένειες σκάβουν με γυμνά χέρια στα χαλάσματα, αρνούμενες να εγκαταλείψουν την ελπίδα ότι οι δικοί τους άνθρωποι παραμένουν ζωντανοί.

Ο τραγικός απολογισμός μεγαλώνει ώρα με την ώρα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον στους 1.430, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 3.238.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, περισσότεροι από 3.140 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους, ενώ χιλιάδες οικογένειες φιλοξενούνται σε προσωρινά καταφύγια.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο αριθμός των αγνοουμένων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, οι δηλωμένοι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 55.000, ενώ ανεξάρτητη ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι πολίτες δηλώνουν τους συγγενείς τους έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου 68.000 αναφορές, αν και οι πραγματικοί αριθμοί παραμένουν αδύνατο να επιβεβαιωθούν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djjzhpjpndux?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αγώνας με τον χρόνο μέσα στα ερείπια

Οι πρώτες 72 ώρες μετά από έναν τόσο ισχυρό σεισμό θεωρούνται καθοριστικές για τον εντοπισμό επιζώντων.

Ωστόσο, οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς οι συνεχείς μετασεισμοί –που έχουν ήδη ξεπεράσει τους 430– δυσκολεύουν κάθε προσπάθεια.

Σε πολλές περιοχές, οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι αναγκάζονται να σκάβουν μόνοι τους στα συντρίμμια, καθώς δεν υπάρχει επαρκής αριθμός βαρέων μηχανημάτων.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της Γιαμίλε Σαντάνα, η οποία αναζητά τον γιο και τον σύντροφό της κάτω από τα ερείπια πολυκατοικίας στο Καράκας.

«Μας λένε ότι ίσως σταματήσουν τις έρευνες. Σας παρακαλώ, μην σταματήσετε να ψάχνετε. Ελπίζουμε ακόμη ότι είναι ζωντανοί», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Συγκλονιστικές ιστορίες διάσωσης

Οι διασώστες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με σπαρακτικές εικόνες.

Ο Μεξικανός διασώστης Έκτορ Μέντεζ περιέγραψε ότι ανέσυρε από τα ερείπια μια γυναίκα νεκρή, η οποία κρατούσε ακόμη στην αγκαλιά της τον σκύλο της.

«Ο σκύλος επέζησε, όμως η γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της. Συνεχίζουμε τώρα την προσπάθεια να εντοπίσουμε τον γιο της», δήλωσε.

Σε μια άλλη συγκλονιστική σκηνή, ένας εθελοντής χρησιμοποιεί το προσωπικό του drone για να βοηθήσει οικογένειες που αναζητούν συγγενείς τους. Από ψηλά καταγράφει τη βιβλική καταστροφή, ενώ σε μία από τις πτήσεις του εντόπισε τη σορό μιας γυναίκας στην κορυφή κατεστραμμένου πολυώροφου κτιρίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djk1cv7i1xgp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Περισσότεροι από 1.600 ξένοι διασώστες στη χώρα

Η διεθνής κινητοποίηση είναι τεράστια.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη φτάσει περισσότεροι από 1.600 διασώστες από δεκάδες χώρες, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται ακόμη 25 αεροπορικές αποστολές.

Ο ΟΗΕ συντονίζει περισσότερες από 20 διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης, ενώ ακόμη 32 αποστολές βρίσκονται καθ' οδόν προς τη Βενεζουέλα.

Στο αεροδρόμιο του Καράκας καταφθάνουν συνεχώς ομάδες πυροσβεστών, γιατρών και ειδικών διασωστών με εκπαιδευμένους σκύλους.

Οι πολίτες υποδέχονται τους ξένους διασώστες με χειροκροτήματα και δάκρυα, ελπίζοντας ότι η διεθνής βοήθεια θα αυξήσει τις πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djk20tews5j5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Λα Γκουάιρα στο επίκεντρο της καταστροφής

Η πολιτεία Λα Γκουάιρα, βόρεια του Καράκας, έχει υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Περισσότερα από 100 πολυώροφα κτίρια έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ η κυβέρνηση έχει κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση φυσικής καταστροφής.

Η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί μόλις κατά 60%, ενώ συνεργεία προσπαθούν να επισκευάσουν κατεστραμμένους πυλώνες ηλεκτρικής ενέργειας σε δύσβατες ορεινές περιοχές.

Σοβαρές ζημιές και στο αεροδρόμιο του Καράκας

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν εκτεταμένες ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ.

Στον διάδρομο προσγείωσης έχουν εμφανιστεί μεγάλες ρωγμές, ενώ τμήματα της οροφής του τερματικού σταθμού έχουν καταρρεύσει.

Παρά τις ζημιές, ένας από τους διαδρόμους τέθηκε ξανά σε λειτουργία, επιτρέποντας την προσγείωση στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, ιατροφαρμακευτικό υλικό και διασωστικό εξοπλισμό.

ΟΗΕ: Σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης εκτιμά ότι έως και 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί άμεσα ή έμμεσα από τη διπλή σεισμική καταστροφή.

Μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Καράκας εκτιμάται ότι επηρεάζονται περίπου δύο εκατομμύρια κάτοικοι, ενώ οι άμεσες οικονομικές ζημιές υπολογίζονται ήδη στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των συνεχών μετασεισμών, των σοβαρών ζημιών στις υποδομές, της περιορισμένης πρόσβασης σε πολλές περιοχές και των δυσκολιών στον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των αγνοουμένων συνεχίζουν να περιμένουν ένα σημάδι ζωής, την ώρα που ολόκληρη η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία μια από τις πιο καταστροφικές φυσικές καταστροφές που έχει βιώσει η Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.