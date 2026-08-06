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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια στο Αιγαίο θα επικρατήσουν σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.