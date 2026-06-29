Εντυπωσιακές εικόνες από τη πρώτη Πανσέληνο του καλοκαιριού.

Ένα μοναδικό θέαμα στο νυκτερινό ουρανό χάρισε η πανσέληνος του Ιουνίου, η οποία είναι γνωστή και ως «Φεγγάρι της Φράουλας».

Παρά το «ψευδώνυμο», το φεγγάρι δεν αλλάζει χρώμα. Όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, το φως που αντανακλά περνάει μέσα από ένα πιο πυκνό στρώμα της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα να παίρνει μία πιο γλυκιά κοκκινωπή απόχρωση.

Η ονομασία αυτή έχει τις ρίζες της στους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής και συγκεκριμένα στις φυλές Αλγκονκίν. Για εκείνους, η πανσέληνος του Ιουνίου δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένα φυσικό σημάδι στο ημερολόγιο, αφού συνέπιπτε με την περίοδο που ωρίμαζαν και μαζεύονταν οι άγριες φράουλες.

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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI