Μια ανάσα μας χωρίζει από την πανσέλην του Ιουνίου 2026 - Το μαγευτικό «Φεγγάρι της Φράουλας» ετοιμάζεται να φωτίσει τον καλοκαιρινό ουρανό.

Η μαγευτική πανσέληνος του Ιουνίου 2026 γνωστή παραδοσιακά ως «Φεγγάρι της Φράουλας» θα υψωθεί αύριο στον ουρανό χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα στους λάτρεις του ουρανού. Παρά την εντυπωσιακή ονομασία της, η προέλευση δεν σχετίζεται με το χρώμα ή το σχήμα της Σελήνης, αλλά με πολιτισμικές παραδόσεις.

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πού οφείλει την ονομασία της ως «Φεγγάρι της Φράουλας»

Η ονομασία προέρχεται από ιθαγενείς φυλές της Βόρειας Αμερικής, όπως οι Algonquin, οι Ojibwe, οι Dakota και οι Lakota, οι οποίες συνέδεαν την πανσέληνο του Ιουνίου με την περίοδο συγκομιδής των φραουλών. Για τον λόγο αυτό, το φαινόμενο απέκτησε την αντίστοιχη ονομασία που διατηρείται μέχρι σήμερα. Σε άλλες παραδόσεις, η ίδια πανσέληνος αποκαλείται «Καυτό Φεγγάρι» ή «Ανθισμένο Φεγγάρι», συμβολίζοντας την κορύφωση της άνοιξης, ενώ στην Ευρώπη έχει αναφερθεί και ως «Φεγγάρι του Ρόδου» ή «Φεγγάρι του Μελιού», λόγω της εποχής ανθοφορίας και συγκομιδής. Η χαρακτηριστική κοκκινωπή απόχρωση που μπορεί να παρατηρηθεί όταν η Σελήνη βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα δεν σχετίζεται με την ονομασία, αλλά οφείλεται στη διάθλαση του φωτός μέσα από τα πυκνότερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας. Το «Φεγγάρι της Φράουλας» αναμένεται να κορυφωθεί στις 30 Ιουνίου ενώ από απόψε στις 3 τη νύχτα θα ξεκινήσει να λάμπει σε όλη του την έκταση προσφέροντας ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα στους παρατηρητές του νυχτερινού ουρανού.

Γιατί δεν θα είναι κόκκινη αλλά πορτακαλί η Πανσέληνος Ιουνίου 2026

Τα φεγγάρια δεν είναι κόκκινα. Μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις που συμπίπτουν με μια έκλειψη που για φέτος αυτό το σενάριο έχει αποκλειστεί. Το φεγγάρι φαίνεται πορτοκαλί όποτε είναι κοντά στον ορίζοντα, έτσι κατά την ανατολή και δύση του φεγγαριού. Το αποτέλεσμα είναι πιο επιβλητικό όταν είναι πανσέληνος, εν μέρει επειδή εμφανίζεται σε ένα λυκόφως. Θα δείτε το αποτέλεσμα της ατμόσφαιρας της Γης, η οποία είναι πιο πυκνή κοντά στην επιφάνειά της. Η ατμόσφαιρα, πλούσια σε οξυγόνο και άζωτο, θα απορροφήσει φως με μικρά μήκη κύματος - όπως το μπλε - και θα αφήσει μόνο χρώματα με μεγαλύτερα μήκη κύματος - όπως το πορτοκαλί. Το αποτέλεσμα θα είναι μια όμορφη πορτοκαλί σφαίρα που ανατέλλει αργά και θα ανεβαίνει σταδιακά στον καλοκαιρινό νυχτερινό ουρανό.