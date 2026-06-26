Στις 29 Ιουνίου η Πανσέληνος θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό, δημιουργώντας ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για ποια ζώδια «χτυπάει καμπανάκι» το «Φεγγάρι της Φράουλας»;

Η πρώτη Πανσέληνος του καλοκαιριού θα φωτίσει το νυχτερινό ουρανό στις 29 Ιουνίου του 2026 και αυτό δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα λιγότερο από το γεγονός ότι ορισμένα ζώδια καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και νέες δοκιμασίες.

Το ολόγιομο φεγγάρι της 29ης Ιουνίου, φέρει την ονομασία το «Φεγγάρι της Φράουλας», ένα όνομα που οφείλει στις φυλές της Βόρειας Αμερικής και σχετίζεται άμεσα με τις γεωργικές καλλιέργειες.

Ο έκτος μήνας του έτους, είναι η περίοδος κατά την οποία οι άγριες φράουλες ωριμάζουν και έτσι, η Πανσέληνος του Ιουνίου συνδέθηκε με τη συγκομιδή τους αποκτώντας την σχετική ονομασία.

Παράλληλα, το φεγγάρι, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα λειτουργούσε ως ένα «φυσικό ημερολόγιο» και για τον εξής λόγο μπορεί να το ακούστε και ως το «Φεγγάρι του Ρόδου».

Πανσέληνος 2026: Ποια ζώδια επηρεάζει το «Φεγγάρι της Φράουλας»;

Αρχικά, θα πρέπει να γνωρίζεται ότι κάθε Πανσέληνος κορυφώνεται πάνω από την όψη κάποιου ζωδίου, με το συγκεκριμένο να φωτίζει το ζώδιο του Αιγόκερου, ενώ ο Ήλιος θα ανατείλει από την όψη του Καρκίνου.

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Αυτή η αντίθεση, φέρνει στο προσκήνιο ένα μπερδεμένο ρήγμα μεταξύ της προσωπικής ζωής, των συναισθημάτων και τις καριέρας.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όλα τα ζώδια έρχονται αντιμέτωπα με σκέψεις και προβληματισμούς ωστόσο τέσσερα είναι αυτά που θα αντιμετωπίσουν τις περισσότερες προκλήσεις.

Ο λόγος για τους: Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθύες.

Η πανσέληνος αυτή, σύμφωνα με το graziamagazine.com, περιγράφεται ως η στιγμή για αλλαγές και μία παύση από την κούραση, όχι όμως για όλους.

Δίδυμοι:

Για τους Διδύμους η συγκεκριμένη Πανσέληνος φωτίζει τον άξονα των σχέσεων, φέρνοντας στο προσκήνιο τις επαγγελματικές συνεργασίες, για τις οποίες καλείστε να λάβετε σημαντικές αποφάσεις, χωρίς συναισθηματισμούς.

Είναι η στιγμή για να κατανοήσετε σε πού και αν έχετε υπερεκτιμήσει τον εαυτό σας, καθώς θα πρέπει να αποκοπείτε απ’ ότι σας έχει κουράσει.

Το «πνεύμα» του Αιγόκερου, βοηθάει στο να προσεγγίσετε τα ζητήματά σας με σύνεση και χωρίς το παρορμητικό στοιχείο που σας χαρακτηρίζει.

Παρθένος:

Το σπίτι σας και το παρελθόν σας είναι αυτά που θα σας απασχολήσουν περισσότερο από ποτέ αυτή την περίοδο.

Παλιά ζητήματα που αφορούν τον οίκος σας και τις οικογενειακές σχέσεις έρχονται στο σήμερα και ζητούν άμεση επίλυση με σκοπό να βρείτε τις απαραίτητες ισορροπίες στη ζωή σας.

Κάτω από την όψη της συγκεκριμένης σελήνης, θα πρέπει να αναδιαμορφώσετε τον χώρο σας, να καθαρίσετε ό,τι σας βαραίνει και να βάλετε σε σειρά τις υποχρεώσεις σας.

Unspalsh/ Ganapathy Kumar

Τοξότης:

Η εσωτερική αναζήτηση, ο αυτοσκοπός και το μέλλον έρχονται στο τραπέζι και πρόκειται για ζητήματα που θα σας κάνουν να αναγνωρίσετε το αν η ζωή που έχετε χτίσει, ταιριάζει με το πρόσωπο που έχετε γίνει.

Σκοπός σας δεν είναι να ανακαλύψετε άγνωστες πτυχές του εαυτού σας, αλλά να γεμίζετε την καθημερινότητά σας με ό,τι πραγματικά σας ευχαριστεί. Η προσωπική ανανέωση και η αναβάθμιση του εργασιακού σας περιβάλλοντος μπορούν να σας βοηθήσουν σημαντικά.

Ιχθύες:

Αν και είναι πιθανό να πιστεύετε ότι η προσωπική ζωή είναι αυτή που θα σας απασχολήσει περισσότερο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θέματα καριέρας και επαγγελματικά ζητήματα έρχονται στο προσκήνιο.

Τα φώτα τις δημοσιότητας πιστεύετε ότι δεν σας ταιριάζουν, ωστόσο βρίσκεστε στην κορυφή των εξελίξεων. Θα πρέπει να κάνετε ένα βήμα πίσω, να παρατηρήσετε τη ζωή σας από μακριά και να κατανοήσετε ποια κομμάτια θέλουν αλλαγή και ποια φροντίδα.

Η καριέρα σας ωστόσο έρχεται στο προσκήνιο και θα πρέπει να πάρετε αποφάσεις σε σχέση με το τι είναι αυτό που πραγματικά σας ικανοποιεί και τι σας εξυπηρετεί στο βιοπορισμό σας.