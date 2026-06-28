Η διαδικασία ενεργοποιείται μετά τη δημοσίευση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια και τον τρόπο πληρωμής της ενίσχυσης.

Εντός των επόμενων 48 ωρών αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης προς χιλιάδες οικογένειες με παιδιά, με το ποσό να ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Η διαδικασία ενεργοποιείται μετά τη δημοσίευση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια και τον τρόπο πληρωμής της ενίσχυσης.

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις και ειδικότερα τα εξαρτώμενα τέκνα που περιλαμβάνονται στο έντυπο Ε1. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μέσω πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών (IBAN) που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ, όριο το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ και επίσης αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Η απόφαση προβλέπει ακόμη ειδική μέριμνα για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις η ενίσχυση ή το επιπλέον ποσό που αναλογεί μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια και έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες φορολογικές διαδικασίες.

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Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος στη φορολογική δήλωση. Αντίθετα, όταν οι γονείς υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, το ποσό που αντιστοιχεί στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα κατανέμεται ισόποσα μεταξύ τους.

Σημειώνεται ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς και δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση άλλων κοινωνικών παροχών.

Με την έναρξη των πληρωμών οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν ότι ο δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΑΔΕ είναι ενεργός και ορθά καταχωρισμένος, ώστε η πίστωση της ενίσχυσης να πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστερήσεις.