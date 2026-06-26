Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 29 Ιουνίου έως 3 Iουλίου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προγραμματισμένες πληρωμές του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ για το διάστημα από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου, οι οποίες αφορούν συντάξεις, επιδόματα και λοιπές παροχές προς εκατομμύρια δικαιούχους. Συνολικά, θα καταβληθούν ποσά που ξεπερνούν τα 1,19 δισ. ευρώ σε πάνω από 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους, στο πλαίσιο των τακτικών καταβολών των δύο φορέων.

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 29 Ιουνίου θα καταβληθεί το μεγαλύτερο μέρος των συντάξεων Ιουλίου 2026, ενώ στις 30 Ιουνίου θα ακολουθήσουν προκαταβολές συντάξεων σε δικαιούχους που υπάγονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Στις 3 Ιουλίου προβλέπεται η καταβολή εξωιδρυματικών επιδομάτων, ενώ στο ίδιο διάστημα συνεχίζονται και οι πληρωμές εφάπαξ παροχών σε νέους δικαιούχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι Όπως συμβαίνει πάντα με τις συντάξεις, παρόλο που η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι την Δευτέρα 29/6, η πληρωμή θα ξεκινήσει από σήμερα το απόγευμα μετά τις 17.00. Κατά τη φάση αυτή θα εξοφληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και των τραπεζών, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ. Σήμερα θα πιστωθούν εξάλλου οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, καθώς και οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ προχωρά σε καταβολές επιδομάτων ανεργίας, μητρότητας και προγραμμάτων απασχόλησης, στηρίζοντας χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 29 Ιουνίου θα καταβληθούν 1.120.191.337,31 ευρώ σε 1.659.252 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026.

• Στις 30 Ιουνίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων μηνός Ιουλίου 2026 του νόμου 4778/2021.

• Στις 3 Ιουλίου θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Ιουλίου 2026

• Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

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Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 13.000.000 ευρώ σε 19.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.