Στον «αέρα» βρίσκονται εκατοντάδες συμμετέχοντες στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους 30 ετών και άνω, καθώς εκκρεμεί η υπουργική υπογραφή για την καταβολή των δεδουλευμένων τους.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η καθυστέρηση στην πληρωμή εκατοντάδων εργαζομένων που συμμετέχουν στο ανοικτό πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας της ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω.

Όπως καταγγέλλεται, οι δικαιούχοι παραμένουν απλήρωτοι μέχρι σήμερα, καθώς η καταβολή των χρημάτων τους εξαρτάται από την υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού, η οποία ακόμη καθυστερεί.

«Χωρίς ένσημα και χωρίς μισθό»

Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα προεργασίας στερείται πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης και εργασιακών δικαιωμάτων, τοποθετώντας τους συμμετέχοντες σε καθεστώς έντονης εργασιακής ανασφάλειας.

Όπως σημειώνει η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, «η μία απαράδεκτη πρακτική διαδέχεται την άλλη. Και χωρίς ένσημα. Και χωρίς μισθό. Είναι ντροπή για ένα κράτος δικαίου να αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο ανθρώπους που αναζητούν μια ευκαιρία για εργασία και αξιοπρεπή διαβίωση».

Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση καταβολή των οφειλόμενων ποσών σε όλους τους δικαιούχους, ενώ υπογραμμίζουν ότι η απλή πληρωμή δεν αρκεί, καθώς το ουσιαστικά αυτονόητο είναι η εργασία με πλήρη ένσημα, ασφαλιστικά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συνθήκες.

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«Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να είναι ούτε αναλώσιμοι ούτε επαίτες ενός κράτους που σχεδιάζει λάθος και υλοποιεί διπλά λάθος», σημειώνεται με έμφαση, ενώ ζητείται η συνολική εξασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων για όλους τους συμμετέχοντες στα προγράμματα της ΔΥΠΑ.