Η Hilton αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την κινεζική αγορά.

Η εγχώρια τουριστική αγορά της Κίνας εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης ταχύτερα απ' ό,τι ανέμενε η αγορά, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία της καταναλωτικής δαπάνης στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Η αυξανόμενη πίεση στις τιμές των ξενοδοχείων και η υποχώρηση των εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) δείχνουν ότι η δυναμική που ακολούθησε την πανδημία εξασθενεί.

Η Hilton αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την κινεζική αγορά, εκτιμώντας πλέον ότι το RevPAR θα υποχωρήσει κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό το 2026, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για σταθερή πορεία. Μετά από αύξηση 1,3% το πρώτο τρίμηνο, ο δείκτης κατέγραψε πτώση 2,2% το δεύτερο τρίμηνο, αποτυπώνοντας την επιδείνωση των συνθηκών στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Η εικόνα επιβεβαιώνεται και από στοιχεία της Smith Travel Research, τα οποία επικαλείται η Goldman Sachs. Σύμφωνα με αυτά, το RevPAR των ξενοδοχείων στην Κίνα υποχώρησε κατά 6% σε ετήσια βάση έως τα τέλη Ιουλίου, μετά από πτώση 1% τον Ιούνιο. Η επιδείνωση αποδίδεται στη μείωση της πληρότητας των ξενοδοχείων κατά περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες, αλλά και στην πτώση των μέσων ημερήσιων τιμών των δωματίων.

Έντονος ανταγωνισμός

Ο έντονος ανταγωνισμός στις τιμές είναι εμφανής ακόμη και στους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Στη Σανγκάη, το Σιντζιάνγκ και τη Γιουνάν, οι ταξιδιώτες έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο αριθμό οικονομικών επιλογών διαμονής, γεγονός που ασκεί πιέσεις στα έσοδα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, για ένα σαββατοκύριακο του Αυγούστου στην Νταλί της επαρχίας Γιουνάν, ένα ξενοδοχείο της Hilton χρεώνει περίπου 173 δολάρια τη βραδιά, ενώ ανταγωνιστικά καταλύματα στην ίδια περιοχή διατίθενται ακόμη και με περίπου 50 δολάρια.

Τα στοιχεία της πλατφόρμας Trip.com καταδεικνύουν την έκταση του ανταγωνισμού. Οι διάμεσες τιμές διανυκτέρευσης διαμορφώνονται στα 192 γουάν στην Κασγκάρ του Σιντζιάνγκ, στα 373 γουάν στην Νταλί και στα 595 γουάν στη Σανγκάη, ενώ οι πολύ ακριβές σουίτες ανεβάζουν τον μέσο όρο χωρίς να αντανακλούν το επίπεδο των περισσότερων κρατήσεων.

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Η επιβράδυνση αυτή αντανακλά την εξασθένηση της μεταπανδημικής άνθησης του εγχώριου τουρισμού, καθώς η ευρύτερη οικονομική επιβράδυνση και η συγκρατημένη καταναλωτική δαπάνη επηρεάζουν τις ταξιδιωτικές επιλογές των νοικοκυριών. Παράλληλα, η κατά κεφαλήν τουριστική δαπάνη έχει υποχωρήσει αισθητά από το δεύτερο εξάμηνο του 2025, ενώ οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα περισσότερο σε πιο επιλεκτικές ή υψηλότερης ποιότητας ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Η αδύναμη εικόνα του τουρισμού συμβαδίζει με τη γενικότερη υποτονικότητα της κινεζικής κατανάλωσης. Οι λιανικές πωλήσεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα μετά την πανδημία, ενώ ο υποδείκτης ταξιδιών του δείκτη τιμών καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,6% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αντανακλώντας σημαντικές μειώσεις στις τιμές των ξενοδοχείων και των αεροπορικών εισιτηρίων.