«Δεν πρόκειται για νέα παροχή. Πρόκειται για τη μερική διόρθωση ενός προβλήματος που η ίδια δημιούργησε» αναφέριε η ΕΛΑΣ.

Επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε η ΕΛΑΣ με αφορμή την αύξηση τυ αφορολόγητου στα φιλοδωρήματα.

«Ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει ακόμη μια φορά ως παροχή τη μερική διόρθωση ενός προβλήματος που ο ίδιος δημιούργησε» σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Συνεχίζει λέγοτας πως «Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως μεγάλη κοινωνική παρέμβαση την αύξηση του αφορολόγητου στα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών στα 6.000 ευρώ. Ας είμαστε σοβαροί».

Η ανακοίνωση εξηγεί πως «Το 2024 ήταν η ίδια κυβέρνηση που επέλεξε να φορολογήσει τα ηλεκτρονικά φιλοδωρήματα, προκαλώντας δικαιολογημένες αντιδράσεις από χιλιάδες εργαζόμενους στην εστίαση και τον τουρισμό. Σήμερα εμφανίζει ως μεγάλη επιτυχία τη μερική αναδίπλωσή της από μια δική της λανθασμένη επιλογή. Δεν πρόκειται για νέα παροχή. Πρόκειται για τη μερική διόρθωση ενός προβλήματος που η ίδια δημιούργησε.

»Ο κ. Μητσοτάκης δημιουργεί ένα άδικο μέτρο, αφήνει τους εργαζόμενους να υποστούν τις συνέπειές του και, όταν οι αντιδράσεις γίνονται έντονες, παρουσιάζει τη μερική υποχώρησή του ως κοινωνική πολιτική» προσθέτει η ΕΛΑΣ και συμπληρώνει πως «η πραγματικότητα είναι απλή. Τα φιλοδωρήματα δεν αποτελούν μισθό. Είναι η εθελοντική επιβράβευση του πελάτη προς τον εργαζόμενο για την ποιότητα της εξυπηρέτησης. Δεν είναι εισόδημα που δημιουργεί ο εργοδότης ούτε παροχή του κράτους. Είναι χρήματα που ο πελάτης επιλέγει να δώσει στον άνθρωπο που τον εξυπηρέτησε και γι’ αυτό η Πολιτεία οφείλει να τα αντιμετωπίζει με διαφορετική λογική».

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Η ΕΛΑΣ παραθέτει και τη δική της πρόταση: «Γι’ αυτό και η δική μας πρόταση είναι σαφώς πιο δίκαιη και πιο ουσιαστική.

Προτείνουμε:

- 100% αφορολόγητα φιλοδωρήματα, μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, για όλους τους εποχικά εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ύψους, καθώς εργάζονται λίγους μόνο μήνες τον χρόνο και τα φιλοδωρήματα αποτελούν σημαντικό μέρος του ετήσιου εισοδήματός τους.

- Αφορολόγητα φιλοδωρήματα έως 9.000 ευρώ ετησίως για τους εργαζόμενους δωδεκάμηνης απασχόλησης, δηλαδή έως 750 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα, για να μην υπάρξει καμία δυνατότητα καταστρατήγησης της διάταξης, προτείνουμε αυστηρές ασφαλιστικές δικλίδες:

- Τα φιλοδωρήματα να καταβάλλονται αποκλειστικά από τον πελάτη και να καταγράφονται διακριτά από τις αποδοχές του εργαζομένου.

- Να απαγορεύεται ρητά να υποκαθιστούν μισθό, επιδόματα, υπερωρίες ή οποιαδήποτε άλλη συμβατική αποδοχή.

- Να προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για κάθε επιχείρηση που επιχειρεί να μετατρέψει μέρος του μισθού σε δήθεν φιλοδωρήματα.

«Αυτή είναι μια πραγματική παρέμβαση. Όχι η επικοινωνιακή αξιοποίηση της διόρθωσης ενός κυβερνητικού λάθους, αλλά μια δίκαιη πολιτική που στηρίζει έμπρακτα τους ανθρώπους της εστίασης και του τουρισμού, προστατεύει το εισόδημά τους και ταυτόχρονα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ορθή εφαρμογή του μέτρου. Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται πανηγυρισμούς για τις διορθώσεις των κυβερνητικών αστοχιών. Χρειάζονται πολιτικές που σέβονται τον κόπο τους από την πρώτη ημέρα» καταλήγει η ανακοίνωση.