«Ποιος πληρώνει ένα κόμμα που εμφανίστηκε με πάρα πολλά λεφτά, με ινστιτούτα, με εργαζόμενους, με πολυδάπανη ψηφιακή καμπάνια;» είπε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Μετά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, με επιχειρηματολογία Γεωργιάδη, για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ, τη «σκυτάλη» πήρε σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου. Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε μεταξύ άλλων: «Ο κ. Τσίπρας ήρθε με μία πολυδάπανη καμπάνια πολυεθνικής και δημιούργησε ένα ρεύμα. Πρέπει να μας πει ποιος πληρώνει αυτό το ρεύμα, πώς πληρώνει και πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του. Ποιος πληρώνει ένα κόμμα που εμφανίστηκε με πάρα πολλά λεφτά, με ινστιτούτα, με εργαζόμενους, με πολυδάπανη ψηφιακή καμπάνια, χωρίς να μας απαντούν;», επιβεβαιώνοντας ότι ο προεκλογικός αγώνας είναι μονομέτωπος. Όχι όμως έχοντας απέναντι τη ΝΔ, αλλά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Έτσι θα αλλάξουν οι δημοσκοπήσεις»

Αρχικά η Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας στο Mega, αναφέρθηκε στην δημοσκοπική πορεία του ΠΑΣΟΚ, με την ίδια να υποστηρίζει ότι το κόμμα οφείλει να μετατοπίσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από τις δημοσκοπήσεις στην ουσιαστική αντιπολιτευτική δράση εντός της Βουλής και στην ανάδειξη φλεγόντων κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων.

«Η ατζέντα μας ορίζεται εκεί. Ορίζεται στην συνεχή κριτική της κυβέρνησης και στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, που έχει τα πιο σοβαρά, το πιο σοβαρό πρόγραμμα για όλα τα ζητήματα και έτσι θα δώσουμε τη μάχη. Θα τη δίνουμε κάθε μέρα, θα τη δίνουμε κοντά στον κόσμο και έτσι θα αλλάξουν οι δημοσκοπήσεις», είπε.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει τακτοποιήσει τα οικονομικά του»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην έντονη πολιτική αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα. «Η μάχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πάντοτε προς την κυβέρνηση. Και είναι σε δύο άξονες. Το πρώτο είναι η κριτική στην κυβέρνηση και το δεύτερο είναι η πρόταση για να γίνει ένα κυβερνών κόμμα. Αλλά όταν ο κος Τσίπρας και τα στελέχη του, οι φίλοι του, επιτέθηκαν την ημέρα που γινόταν χαμός σε όλη τη χώρα με τις πυρκαγιές, που είχαμε τρεις νεκρούς πυροσβέστες, η ανακοίνωση που έβγαλε το κόμμα αυτό ήταν για το ΠΑΣΟΚ και για τα χρέη του, που ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Τσίπρας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είχε 45% και είχε μία αντίστοιχη επιχορήγηση από το κράτος», δήλωσε.

«Από το 2010 το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δανειστεί ούτε μισό ευρώ. Αυτές οι αυξήσεις οφείλονται στο τοκοχρεολύσιο. Έχει τακτοποιήσει τα οικονομικά του. Δεν χρωστάει στους ανθρώπους του. Σας θυμίζω ότι ο κος Τσίπρας έφυγε από ένα κόμμα που ακόμα δεν έχουν ξεπληρώσει τους εργαζόμενους στην Αυγή ή, στο Κόκκινο ραδιόφωνο. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει, όχι μόνο δεν έχει πάρει 1 ευρώ δάνειο, αλλά αποπληρώνει από την κρατική επιχορήγηση τα δάνειά του», συνέχισε.

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«Απαντήσαμε στον Τσίπρα επειδή προκληθήκαμε»

«Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στον κύριο Τσίπρα γιατί προκλήθηκε. Το μήνυμα είναι ότι δεν θα αφήσουμε τίποτα αναπάντητο, πόσο μάλλον όταν αφορά την εντιμότητα. Ο κ. Τσίπρας ήρθε με μία πολυδάπανη καμπάνια πολυεθνικής και δημιούργησε ένα ρεύμα. Πρέπει να μας πει ποιος πληρώνει αυτό το ρεύμα, πώς πληρώνει και πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του. Και αφού άνοιξε αυτή τη συζήτηση, πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Γιατί ωραίο είναι να πουλάς αριστεροσύνη και εντιμότητα και κυβερνητική ικανότητα, αλλά πρέπει να απαντήσεις σε πολύ σοβαρά ερωτήματα, όπως γιατί θέλει να επιστρέψει στη Βουλή από την οποία έφυγε, και μάλιστα έφυγε λέγοντας ότι δεν μπορεί να αντέξει αυτή τη Βουλή και ότι θέλει να ‘ρθει σε επαφή με τον κόσμο», συνέχισε.

«Πρέπει να απαντήσει ως κυβερνήτης τι έκανε. Τι έκανε για τις τράπεζες για τις οποίες αναφέρεται; Ποιος αύξησε τα μερίσματα; Ποιος έφερε τα funds στην Ελλάδα; Και μη μας πουν ότι ήταν εποχή μνημονίων, γιατί όταν βάζανε φωτιές στις πλατείες, το ΠΑΣΟΚ είχε μνημόνια, έτσι; Και βέβαια πρέπει να απαντήσουν και σ’ αυτό – ποιος πληρώνει; Ποιος πληρώνει ένα κόμμα που εμφανίστηκε με πάρα πολλά λεφτά, με ινστιτούτα, με εργαζόμενους, με πολυδάπανη ψηφιακή καμπάνια, χωρίς να μας απαντούν;», πρόσθεσε.

Κριτική στην κυβέρνηση για το νερό και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομίας

Η Άννα Διαμαντοπούλου άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση σχετικά με τις πρόσφατες αποφάσεις για τη διαχείριση του νερού χωρίς τη συμμετοχή των δήμων, η παραχώρηση της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς σε νέα ανώνυμη εταιρεία και το σκάνδαλο με τις υπερκοστολογημένες υποδομές ανακύκλωσης.

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