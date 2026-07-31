«Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, όμως η διαστρέβλωση της πραγματικότητας δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε τον δημόσιο διάλογο», αναφέρει ο Γιάννης Μπουλέκος απευθυνόμενος προς την Άννα Διαμαντοπούλου.

Ο γενικός διευθυντής της «Αυγής» και του ραδιοφωνικού σταθμού «Στο Κόκκινο» και γραμματέας του Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννης Μπουλέκος, απάντησε στην Άννα Διαμαντοπούλου για τα όσα είπε σήμερα, νωρίτερα, στο Mega και συγκεκριμένα για τα περί υποχρεώσεων στα δύο Μέσα.

«Κα Διαμαντοπούλου, η σημερινή διοίκηση της Αυγής και του Κόκκινου έχει πληρώσει όλα τα δεδουλευμένα...

Η κ. Διαμαντοπούλου, επιχειρώντας να ασκήσει πολιτική κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επέλεξε να αναφερθεί στην ΑΥΓΗ και στο ρ/σ «Στο Κόκκινο» με ισχυρισμούς που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η σημερινή διοίκηση παρέλαβε τα δύο μέσα σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση. Με υπευθυνότητα και σχέδιο, κατάφερε να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας τους και να αποκαταστήσει την οικονομική τους σταθερότητα», αναφέρει σε δήλωσή του ο Γιάννης Μπουλέκος και προσθέτει:

«Η πραγματικότητα είναι μία: τα δεδουλευμένα και οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους έχουν αποπληρωθεί πλήρως, ενώ οι συμφωνίες για τις αποζημιώσεις της εθελούσιας εξόδου υλοποιούνται σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.

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Η ΑΥΓΗ και ο ρ/σ «Στο Κόκκινο» αποτελούν την καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να στηρίζει την παρουσία και τη λειτουργία τους. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, όμως η διαστρέβλωση της πραγματικότητας δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε τον δημόσιο διάλογο».