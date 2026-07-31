Η φωτιά κατακαίει ελαιόδεντρα και αγροτοδασική έκταση, ενώ το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Παρασκευής λόγω μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Φίχτια της Αργολίδας, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών.

Η φωτιά κατακαίει ελαιόδεντρα και αγροτοδασική έκταση, ενώ το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις Αργολικές Ειδήσεις, στο σημείο επιχειρούν μεγάλες επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Άργος και το Ναύπλιο, με τη συνδρομή υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ αναμένονται και εναέρια μέσα για τον περιορισμό του μετώπου.

Πριν λίγα λεπτά ήχησε και το «112» για εκκένωση του οικισμού: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φίχτι της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας απομακρυνθείτε προς Άργος».

{https://x.com/112Greece/status/2083098947527102598}

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Για λόγους ασφαλείας και για τη διευκόλυνση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους - Κορίνθου, στο ύψος των Φιχτίων.

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