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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην πτέρυγα Γ' των φυλακών.

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς από την πτέρυγα Γ' βγαίνουν πυκνοί καπνοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι του σωφρονιστικού ιδρύματος, φέρεται να έχουν βάλει φωτιά σε στρώματα.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Η φωτιά ξεκίνησε με αφορμή την μεταφορά κρατούμενου - υπηκόου Τουρκίας - ο οποίος ήταν να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο προκειμένου να εκδοθεί στην Τουρκία

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αστυνομικοί του τμήματος Μεταγωγών έφτασαν στις φυλακές για να τον παραλάβουν αυτός αντέδρασε και Κούρδοι συγκρατούμενοί του, έβαλαν φωτιά στην πτέρυγα προς συμπαράσταση του.

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