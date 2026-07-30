Η παρέμβαση Σαμαρά επιβεβαιώνει πως ο πρώην Πρωθυπουργός θα αξιοποιήσει στο έπακρο μέχρι τις εκλογές θέσεις δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Στο μαλακό υπογάστριο της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να «χτυπήσει» ο Αντώνης Σαμαράς, εξαπολύοντας επίθεση στη Δόμνα Μιχαηλίδου με αφορμή δηλώσεις της για τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα, επαναφέροντας με την ευκαιρία αυτή στο επίκεντρο τη συζήτηση για το γάμο ομοφύλων.

Ο πρώην Πρωθυπουργός κάνει λόγο για «μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη» που «αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά» και σημειώνει πως «οι πρόσφατες δηλώσεις της κ. Δόμνας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της Οικογένειας».

«Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμιά περίπτωση δεν είναι "να μιλήσουμε για inclusion (δηλαδή συμπερίληψη) και διαφορετικότητα", όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός ..» υπογραμμίζει ο κ. Σαμαράς.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο εκδήλωσης της ελληνικής έκδοσης του αμερικανικού περιοδικού Fortune η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Η υπουργός αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν την οικογένεια, δίνοντας έμφαση στη συμπερίληψη (inclusion) και τη διαφορετικότητα. «Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Για αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε για το inlcusion και την διαφορετικότητα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση Σαμαρά πάντως επιβεβαιώνει πως ο πρώην Πρωθυπουργός θα αξιοποιήσει στο έπακρο μέχρι τις εκλογές θέσεις δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, με αιχμή του δόρατος τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών που ψήφισε η ΝΔ, στάση η οποία ακόμα και σήμερα διχάζει την κυβερνώσα παράταξη.

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Ενδεικτική του κλίματος είναι εξάλλου η πρόσφατη επιστολή του γραμματέα Πολιτικού και Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Φεύγα, στον Πρωθυπουργό στα τέλη Ιουνίου 2026, με την οποία ζητούσε την κατάργηση του νόμου για τον γάμο των ομοφύλων και την άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με το γαλάζιο ακροατήριο.