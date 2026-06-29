«Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση» απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης.

Η επιστολή του Βασίλη Φεύγα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία ζητά μεταξύ άλλων την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου για τα ομόφυλα ζευγάρια - που η Νέα Δημοκρατία έφερε και ψήφισε - και το αίτημα για άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά είναι βαρύνουσα σημασία εντός της «πολυκατοικίας» της Νέας Δημοκρατίας όχι τόσο λόγω κάποιου ειδικού πολιτικού βάρους που έχει ο Γραμματέας του Πολιτικού Σχεδιασμού, όσο διότι τις απόψεις αυτές συμμερίζονται «χαμηλοφώνως» κι άλλα «γαλάζια» στελέχη.

Αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο νόμος για την ισότητα στον γάμο στοίχησε στη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές του 2024 και ότι ένας πολιτικός φορέας υπό τον πρώην πρωθυπουργό θα στοιχήσει ακόμα περισσότερο στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Έτσι, τα όσα αναφέρει στην επιστολή του ο Βασίλης Φεύγας παρά την προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου, διά του Παύλου Μαρινάκη, να περάσουν στα «ψιλά» έχουν τη σημασία τους.

Η στήλη «Παιχνίδια Εξουσίας» αναφερόμενη στην επιστολή ανέφερε νωρίς σήμερα το πρωί: «Όπως φαίνεται, ακόμα και στα υψηλότερα κλιμάκια ο φόβος για το εκλογικό αποτέλεσμα είναι πολύ μεγάλος. Και οι προτάσεις που κατατίθενται από αρμόδια στελέχη αμφισβητούν πλήρως τον πρωθυπουργό και τις αποφάσεις του!»

Και έτσι ακριβώς είναι.

Μαρινάκης: Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση

Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε σχετικά στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών και απάντησε σχεδόν με απαξία. «Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμό», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε σχετική ερώτηση, δε, για το αν θα παραμείνει στη θέση του ο Βασίλης Φεύγας μετά τη σχετική επιστολή, απάντησε: «Απ’ ότι γνωρίζω ναι».

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Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 34:12'' του βίντεο:

Η επιστολή Φεύγα

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σήμερα σε μια μοναδική πολιτική θέση. Έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό αποτύπωμα μεταρρυθμίσεων, έχει ενισχύσει την οικονομία, έχει αποκαταστήσει το κύρος της χώρας διεθνώς και έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά κρίσεις και προκλήσεις.

Η επόμενη εκλογική νίκη, όμως, δεν θα κριθεί μόνο από το έργο που έχει ήδη παραχθεί.

Θα κριθεί από την ικανότητά μας να δώσουμε στους πολίτες ένα νέο λόγο να εμπιστευθούν ξανά τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Για να μπορέσουν όμως οι πολίτες να ακούσουν το νέο λόγο θα πρέπει να διορθωθούν πολιτικές που δημιούργησαν απόσταση με παραδοσιακό εκλογικό μας κοινό.

Με αυτή τη λογική, καταθέτω τρεις προτάσεις στρατηγικής για τη διατήρηση της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και επτά προτάσεις για την ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, που αποτελεί ταυτόχρονα και μια από τις μεγαλύτερες εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου για τα ομόφυλα ζευγάρια

Ένα σημαντικό τμήμα των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι οι απόψεις και οι ευαισθησίες του δεν εκφράστηκαν επαρκώς κατά τη σχετική δημόσια συζήτηση.

Απαιτείται η κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου με στόχο την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης με πολίτες που ιστορικά στήριξαν την παράταξη.

Αναμόρφωση στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών

Η ουσιαστική αναμόρφωση στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών θα αποτελούσε μια βαθιά μεταρρύθμιση υπέρ της μεσαίας τάξης, των ελεύθερων επαγγελματιών και της περιφέρειας, ενισχύοντας το αίσθημα φορολογικής δικαιοσύνης.

Πρωτοβουλία ενότητας της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης

Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντοτε ισχυρότερη όταν εξέφραζε το σύνολο του κεντροδεξιού χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, μια πρωτοβουλία άρσης της διαγραφής του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και ένα δημόσιο κάλεσμα ενότητας θα έστελναν ένα ισχυρό μήνυμα συσπείρωσης και πολιτικής ωριμότητας.

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύνδεση του Πλατυγιαλίου με την Ιόνια Οδό

Η αξιοποίηση του λιμένα Πλατυγιαλίου μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Η σύνδεσή του με την Ιόνια Οδό θα ενισχύσει τις επενδύσεις, τη μεταποίηση και τις δυνατότητες ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής που είναι απομονωμένη.

Σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό

Η σύνδεση του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Αιτωλοακαρνανίας με τον βασικό εθνικό οδικό άξονα αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη του νομού.

Οδικός άξονας Αγρίνιο – Καρπενήσι

Πρόκειται για το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο της ενδοχώρας της Αιτωλοακαρνανίας.

Η ολοκλήρωσή του θα συνδέσει αποτελεσματικά την Αιτωλοακαρνανία με τη Στερεά Ελλάδα, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και τον πρωτογενή τομέα.

Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου

Η μεγάλη γεωγραφική έκταση της Αιτωλοακαρνανίας απαιτεί ένα πολυετές πρόγραμμα βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου, με έμφαση στην οδική ασφάλεια και στη σύνδεση των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών. Αρκετά χωριά και οικισμοί του νομού συνδέονται το 2026 με χωματόδρομους.

Ίδρυση νέων πανεπιστημιακών τμημάτων σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι

Η ίδρυση νέων πανεπιστημιακών τμημάτων και η ενίσχυση των υφιστάμενων δομών μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στη συγκράτηση νέων ανθρώπων και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή.

Ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης των λιμνών και του Αμβρακικού

Η Τριχωνίδα, η Λυσιμαχεία, η Αμβρακία και ο Αμβρακικός Κόλπος αποτελούν μοναδικούς φυσικούς πόρους με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.

Ένα ενιαίο σχέδιο ήπιου τουρισμού, αθλητικών δραστηριοτήτων, οικοτουρισμού και αγροδιατροφής μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για τον νομό.

Ειδικό πρόγραμμα στήριξης του πρωτογενούς τομέα

Η Αιτωλοακαρνανία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς νομούς της χώρας.

Απαιτούνται νέα αρδευτικά έργα, μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής, στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων, ώστε ο πρωτογενής τομέας να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Κύριε Πρόεδρε,

Η διατήρηση της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και η περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας αποτελούν αλληλένδετους στόχους. Η Αιτωλοακαρνανία, ως ο μεγαλύτερος νομός της χώρας, μπορεί να αποτελέσει χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής επιλογής. Από έναν ξεχασμένο νομό μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό πρότυπο για το μέλλον, αλλά για να συμβεί αυτό οι υποσχέσεις του παρελθόντος πρέπει να γίνουν πράξη σήμερα.

Με παντοτινή εκτίμηση και σεβασμό,

Βασίλης Φεύγας

Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας».

Φεύγας: Ο γάμος των ομόφυλων έχει θίξει το αξιακό σύστημα της κοινωνίας

«Το ζήτημα του γάμου των ομοφύλων ζευγαριών έχει θίξει το αξιακό σύστημα της ελληνικής κοινωνίας, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε με τη δέουσα προσοχή και ευαισθησία», δήλωσε ο Βασίλης Φεύγας στα Παραπολιτικά 90,1 σχετικά με την επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό.

Όσον αφορά στο ζήτημα του Αντώνη Σαμαρά είπε ότι «έχουμε δει στην ιστορία να υπάρχουν διαγραφές και οι διαγραφές αυτές να αίρονται. Σημασία έχει να προχωρήσει μπροστά η ΝΔ ενωμένη και να πάει σε μια εκλογική νίκη που θα είναι και μια εκλογική νίκη ουσιαστικά και για την Ελλάδα».

Αναλυτικά:

Για τον γάμο των ομοφύλων

«Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει θεσπιστεί είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να αισθανθεί ότι δεν το ακούμε. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Το ζήτημα του γάμου των ομοφύλων ζευγαριών έχει θίξει το αξιακό σύστημα όχι μόνο ψηφοφόρων της ΝΔ αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας άρα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε με την δέουσα προσοχή και ευαισθησία και να γίνουν οι αλλαγές εκείνες οι οποίες θα συμβαδίσουν και με τις ευαισθησίες τις οποίες έχει δείξει η κοινωνία.

Δεν ήμουν βουλευτής για να τοποθετηθώ δημόσια στη Βουλή με την ψήφο μου για το τι θα πρέπει να γίνει σχετικά με τον γάμο των ομοφύλων αλλά νομίζω ότι πρέπει να το βλέπουμε συνολικά. Οι δικές μου προτάσεις αφορούν την στρατηγική για την νίκη δεν συνιστούν αμφισβήτηση.

Μπορεί να υπάρξουν και εναλλακτικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Μπορούσε να ενταχθεί το θέμα στο πλαίσιο του συμφώνου συμβίωσης Πρέπει να ακούσουμε και την κοινωνία και τις ευαισθησίες που υπάρχουν σε αυτά τα ζητήματα ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων ο νόμος αυτός δεν αποδείχτηκε ότι έλυσε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα άλλωστε πολύ λίγα είναι τα ομόφυλα ζευγάρια που έκαναν χρήση του νόμου. Προφανώς θα πρέπει να σεβαστούμε το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων να επιλέξουν τον τρόπο ζωής τους και τη στάση ζωής τος αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας».

Για τον Αντώνη Σαμαρά

«Έχουμε δει στην ιστορία να υπάρχουν διαγραφές και οι διαγραφές αυτές να αίρονται. Σημασία έχει να προχωρήσει μπροστά, η ΝΔ ενωμένη και να πάει σε μια εκλογική νίκη που θα είναι και μια εκλογική νίκη ουσιαστικά και για την Ελλάδα να συνεχιστεί η θετική πορεία που υπάρχει τα τελευταία 7 χρόνια για τη χώρα μας».

Κλείνοντας τόνισε: «Η δημόσια τοποθέτηση όσον αφορά την επιστολή έχει και μια άλλη εξήγηση, υπάρχει αρκετός κόσμος στη ΝΔ οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι και αισθάνονται απομακρυσμένοι εξαιτίας αυτών των πολιτικών, και είναι ένα μήνυμα προς όλους αυτούς ότι η λύση δεν είναι να καταψηφίσουμε τη ΝΔ στις εκλογές, η λύση είναι να είμαστε μέσα στη ΝΔ και να στηρίξουμε τέτοιου είδους προτάσεις ώστε να υπάρξει θετική αλλαγή στο μέλλον».