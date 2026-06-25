«Όταν οι Αρχές ζητάνε κάτι οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε», επανέλαβε ο Παύλος Μαρινάκης για την υπόθεση Αβραμόπουλου.

ΟΠαύλος Μαρινάκηςδήλωσε, σχετικά με την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, πως είναι μια διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση και δεν υπάρχει καμία κάλυψη σε κανέναν.

«Ήδη ο κ. Αβραμόπουλος έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει ο ίδιος να αρθεί η ασυλία του. Στη συνέχεια πηγαίνει στο συμβούλιο εφετών το οποίο αποφασίσει για την τύχη της υπόθεσης», συμπλήρωσε. Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι δεν καλύπτει κανείς κανέναν και ανέφερε λεπτομερώς τη διαδικασία. Σημείωσε πως οι απαντήσεις που έχει δώσει ο κ. Αβραμόπουλος φαίνονται πειστικές και «ας περιμένουμε τη δικαιοσύνη και ας μη βιαζόμαστε».

«Δεν μπορώ να κάνω ερμηνευτή αυτών των δηλώσεων. Δεδομένο ότι ακολουθήθηκε στον ελάχιστο χρόνο η διαδικασία για αυτές τις περιπτώσεις», απάντησε σε ερώτηση για τις σχετικές αιχμές που άφησε ο κ. Αβραμόπουλος.

«Η ΕΛΑΣ υπάγεται στο υπουργείο προστασίας του πολίτη. Απάντησαν οι αρμόδιοι και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Το ένταλμα δεν περνάει καθόλου από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ακολουθήθηκε η κατά τον νόμο διαδικασία», πρόσθεσε.

Σε επόμενη ερώτηση αν θα είναι ο κ. Αβραμόπουλος στα ψηφοδέλτια, ανέφερε ότι «η κατάρτιση των ψηφοδελτίων αποτελεί απόφαση του πρωθυπουργού».

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«Όταν οι Αρχές ζητάνε κάτι οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε», ανέφερε σε άλλο σημείο της ενημέρωσης, ενώ σε άλλη ερώτηση αν ξοδεύεται συνολικά πολιτικό κεφάλαιο της ΝΔ σε τέτοιες υποθέσεις, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «πολλά αλλιώς ξεκίνησαν και αλλιώς κατέληξαν».

Υπενθύμισε ότι πριν από ένα χρόνο άλλα θεωρούσε η κοινή γνώμη για τα ξυλόλια και τα χαμένα βαγόνια και άλλη ήταν η πραγματικότητα. «Τη μεγαλύτερη πλάκα την έχουν νεότεροι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ειρωνεύονται ότι είναι αίθουσα δικαστηρίου η ΝΔ, τσουβαλιάζουν μια υπόθεση αποστολής mail και εκπροσωπούν κόμμα υπουργών που πήγαν στη φυλακή. Όταν είσαι στο ΠΑΣΟΚ που «δίδαξε» ήθος δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο. Θέλει ένα μέτρο. Το αν μια υπόθεση βαραίνει μια κυβέρνηση, αυτό μπορούμε να το δούμε στο τέλος. Έχουμε χρέος και καθήκον να δίνουμε απαντήσεις», πρόσθεσε.

Τιμή αμόλυβδης βενζίνης

«Βλέπουμε μία αποκλιμάκωση αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος. Πρέπει να δούμε κι άλλη. Στο διάστημα που έχουμε μπροστά μας περιμένουμε να επιστρέψουν οι αντίστοιχες τιμές τους καταναλωτές. Όταν υπάρχει αιτία που ανεβάζει μια τιμή, η κυβέρνηση στηρίζει. Μετά από λίγο καιρό αίρεται η αιτία αυτή, οφείλουν να επιστρέψουν οι τιμές εκεί που ήταν πριν και παρακολουθούμε πολύ στενά», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση για την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης.

«Κόκκινα δάνεια»

Σε ερώτηση αν θα υπάρξει και άλλη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια για εκείνους που εξαιρέθηκαν, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι όταν ανέλαβε το 2019 η ΝΔ, τα κόκκινα δάνεια ήταν στο 43,6% και τώρα είναι στο 3,3%. Μίλησε επίσης για τις ρυθμίσεις όπως ο εξωδικαστικός μηχανισμός και τόνισε πως υπάρχει πλέγμα προστασίας που έχει αποτέλεσμα. «Η ίδια η κα Κατσέλη τοποθετήθηκε για τη ρύθμιση αυτή. Φτάσαμε μέχρι εκεί που μπορούσαμε να φτάσουμε, ίσως και κάτι παραπάνω. Αυτό που λένε από την αντιπολίτευση ή και ο πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να γίνει γιατί πρόκειται για υποθέσεις που έχουν κριθεί από τη δικαιοσύνη. Να διαχωρίσουμε και να στηρίξουμε τους ανθρώπους που με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία κάθε μήνα πλήρωναν στερούμενοι βασικές άλλες ανάγκες. Και αυτούς που δεν κατάφεραν να πληρώσουν, δεν τους ρίχνουμε στον Καιάδα. Η αντιπολίτευση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να λαϊκίζει. Ο κ. Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ, ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της α' κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα funds. Όσο κι αν άλλαξε το περίβλημα, το όνομα, το σήμα, ο ίδιος είναι», τόνισε.

«Σκιώδη κυβέρνηση» Τσίπρα

Σχετικά με τη «σκιώδη» κυβέρνηση του κ. Τσίπρα δήλωσε πως είναι λογικό να φτιάχνει μια «σκιώδη» κυβέρνηση. «Δημοσκοπικά επειδή φαίνεται ότι είναι δεύτερος, είναι λογικό ακόμα περισσότερο αλλά υπάρχει μία παγκόσμια πρωτοτυπία. Ο κ. Τσίπρας είναι ο πρώτος πολιτικός που έχει και σκιώδη κυβέρνηση αλλά έχει ορίσει και προτείνει στη Βουλή και κανονική κυβέρνηση. Η κανονική κυβέρνηση του κ. Τσίπρα μας κόστισε περίπου 120 δις ως κράτος, 30 καινούργιους ή αυξημένους φόρους, κάτι χιλιάδες αποφυλακίσεις βαρυποινιτών και η χώρα μας βρέθηκε 27η σε όλος τους δείκτες ανάπτυξης. Όσο βγαίνουν και μιλάνε, καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μιας κανονικής κυβέρνησης», συμπλήρωσε.

Σεβασμός και αναγνώριση στον Κώστα Καραμανλή

Σε άλλη ερώτηση αν ο πρωθυπουργός πρέπει να πάρει πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή απάντησε ως εξής: «Δεν είναι θέμα πρωτοβουλίας. Ο Πρωθυπουργός σε όλες του τις απαντήσεις, την πολιτική του, τη στάση του, έχει δείξει τον σεβασμό, την αναγνώριση στον πρωθυπουργό επί των ημερών του οποίου εξελέγη και εκείνος τον Μάρτιο του 2004 βουλευτής και τον υπηρέτησε καθ' όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας ως βουλευτής Β' Αθηνών. Το λέω όχι εκπροσωπώντας τον εαυτό μου μόνο αλλά τον πρωθυπουργό και συνολικά την κυβέρνηση, ότι ο Κώστας Καραμανλής είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές αυτής της παράταξης, ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός που τον σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στη πρώτη γραμμή».

Σε επόμενη ερώτηση αν θα υπάρξει κάτι παραπάνω ως κίνηση προσέγγισης απάντησε πως «αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία προαναγγέλλονται ή συζητιούνται σε αυτό το επίπεδο».

Υγεία Αριστοτέλη Χαντζή

Για την υγεία του Αριστοτέλη Χαντζή που νοσηλεύεται από απεργία πείνας για τα προσφυγικά, απάντησε: «Για κανένα συνάνθρωπο μας δεν επιθυμούμε να πάθει κάτι κακό. Αυτό που συμβαίνει με τα προσφυγικά είναι πολύ μεγάλη πληγή γιατί μιλάμε για περιουσία που ανήκει τους Έλληνες φορολογούμενους, βρίσκεται υπό κατάληψη και επιτέλους έρχεται μια περιφερειακή αρχή να κάνει το αυτονόητο, να πάρει πίσω από καταληψίες ένα κτίριο και να το επιστρέψει στην κοινωνία σε συγγενείς καρκινοπαθών. Είναι ανατριχιαστικό ότι υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που εναντιώνονται σε μια τέτοια ιερή πρωτοβουλία. Τέρμα οι καταλήψεις. Τέρμα οι πολίτες δύο ταχυτήτων. Μπράβο στην περιφέρεια Αττικής που κάνει το αυτονόητο».