«Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε το ένταλμα 3 μέρες στο συρτάρι, δεν ξέρω γιατί, εγώ δεν το ήξερα», είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απάντησε για την φερόμενη εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatargate και το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του από τις αρχές του Βελγίου, τονίζοντας πως δεν πήρε μίζες και πως τα χρήματα από τη συμμετοχή του στον Fighting Impunity, τον οργανισμό του πρώην Ιταλού ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, δηλώνονταν κανονικά στην εφορία, ενώ είχε λάβει και σχετική άδεια από την ΕΕ.

Όπως ανέφερε αρχικά στον ΣΚΑΪ: «Ακόμα και χΘες ο εκπρόσωπος της ΕΕ ξεκαθάρισε τα πράγματα. Σημασία δεν έχουν τι τίτλο βάζουμε σε κάτι αλλά η ουσία. Ο περίφημος Παντσέρι είχε παράλληλα 2 δραστηριότητες. Η πρώτη ήταν αυτή που είχε να κάνει με έναν οργανισμό, το Fighting Impunity, που καταπολεμά την ατιμωρησία στον κόσμο. Έστειλε μια πρόσκληση αφότου τελείωσε η θητεία του ως πρόεδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κοινοβούλιο. Προσκάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας, την κ. Μογκερίνι».

Όπως σημείωσε ο κ. Αβραμόπουλος, έστειλε επιστολή στην ΕΕ η οποία του απάντησε πως «είναι ένας καλός οργανισμός για να μπείτε. Ρώτησα τότε ‘’μπορώ και να πληρώνομαι;’’ Και λένε ‘’βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε’’. Και παίρνει την άδεια. Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος και έπαιρνα 5.000 ευρώ τον μήνα, τα οποία τα δήλωνα. Φορολογούμαι στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα;».

Ο κ. Αβραμόπουλος συνέχισε λέγοντας πως ο Παντσέρι «είχε παράλληλες δραστηριότητες και αυτό το φάνηκε με το περίφημο Qatar Gate». Όπως τόνισε ο οργανισμός αυτός δεν ήταν κάλυψη για τις δραστηριότητες του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή αλλά μια παράλληλη δραστηριότητα.

«Δεν πήγα στο Κατάρ με την Καϊλή για lobbing»

Επίσης αρνήθηκε πως έκανε ταξίδι με την Εύα Καϊλή για lobbing στο Κατάρ. «Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Δεν με κάλεσε η βελγική δικαιοσύνη αλλά κάποιοι αστυνομικοί», συνέχισε, αναφερόμενος στο ένταλμα σύλληψης.

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Συνέχισε λέγοντας πως το όνομά του ενεπλάκη τώρα επειδή «ελέγχονται αστυνομικοί που δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Λένε δεν καλούμε και τον κύριο επίτροπο αγνοώντας, ή μη γνωρίζοντας πως πριν από δύο χρόνια, αυτό είχε διερευνηθεί, το είχαμε συζητήσει και είχαν δοθεί απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έλεγε 'πολύ καλά τα έκανε ο κ. Αβραμόπουλος'».

Απαντώντας για τα χρήματα που εισέπραττε, εξήγησε πως εκείνη την περίοδο δεν ήταν επίτροπος και δεν είχε αποδοχές. «Μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θητεία μου, κάτι έπρεπε να κάνω. Και δέχτηκα την πρόταση αυτή. Και δεν ήταν καν 5.000 ευρώ αλλά 3.500, που έπαιρνα για έναν χρόνο».

«Δεν υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει συζήτηση γιατί πληρωνόμουνα. Πληρωνόμουνα επειδή μου το ενέκρινε η κ. Φον Ντερ Λάιεν», τόνισε.

Επισήμανε πως το ένταλμα σύλληψης δεν είναι ευρωπαϊκό, όπως στην περίπτωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε της βελγικής δικαιοσύνης. «Γι' αυτό και δεν είναι εστάλη, στο υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην αστυνομία. Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε 3 μέρες στο συρτάρι, δεν ξέρω γιατί, εγώ δεν το ήξερα».

Ακολούθως ανέφερε πως ενημερώθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ίδιος έλαβε γνώση για το ένταλμα από το γραφείο του πρωθυπουργού.

«Εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη και ζητώ να αρθεί η ασυλία μου», τόνισε. «Στην ουσία το ένταλμα είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε».

Ερωτώμενος για το εάν βλέπει πολιτική σκοπιμότητα απάντησε «δεν νομίζω πως υπάρχει. Υπάρχει σκοπιμότητα από κάποιους αστυνομικούς, γιατί, για να γλιτώσουν από το γεγονός πως δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, είπαν να διευρύνουν την έρευνα».

«Δεν τίθεται πολιτικό θέμα για μένα», τόνισε και επισήμανε πως από τα 70.000 συνολικά που εισέπραξε, έλαβε 35.000 ευρώ καθώς τα υπόλοιπα τα εισέπραξε το ελληνικό κράτος.

«Δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά»

«Με καλύπτει η αντίδραση του κόμματός μου. Θα το δούμε αν θα είμαι υποψήφιος. Το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εκλέγομαι 100 χρόνια, αν θέλω να κατέβω, θα κατέβω. Γιατί να μην είμαι; Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό το θέμα είναι ανύπαρκτο. Δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να διευκρινιστεί. Δεν βαρέθηκα την πολιτική. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι υποψήφιος με άλλο κόμμα», πρόσθεσε.

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