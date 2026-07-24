Kαθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη (Allianz Ελλάδος) αναλαμβάνει ο Ersin Pak.

Σε αλλαγή στη διοικητική της ηγεσία προχωρά η Allianz Ελλάδος, καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη (Allianz Ελλάδος) αναλαμβάνει ο Ersin Pak, διαδεχόμενος τον Βασίλη Χριστίδη, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.

Η αλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής διαδοχής της διοίκησης και συνδέεται με τη συνεργασία της Allianz με την Εθνική Τράπεζα, η οποία προβλέπει την πρόθεση της ΕΤΕ να αποκτήσει μειοψηφική συμμετοχή στην Allianz Ελλάδος, καθώς και τη σύναψη μακροχρόνιας αποκλειστικής συμφωνίας bancassurance. Στόχος της συνεργασίας είναι η διεύρυνση της πρόσβασης των πελατών σε ασφαλιστικές και αποταμιευτικές λύσεις, καλύπτοντας τους τομείς ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων.

Ο Ersin Pak διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον ασφαλιστικό κλάδο, έχοντας ηγηθεί εξαγορών, διαδικασιών ενοποίησης και προγραμμάτων μετασχηματισμού. Σήμερα κατέχει τη θέση του Chief Financial Officer της Allianz Türkiye και αναλαμβάνει να οδηγήσει την ελληνική εταιρεία στην επόμενη φάση ανάπτυξής της, αξιοποιώντας τις προοπτικές που δημιουργεί η συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα.

Ο Βασίλης Χριστίδης, ο οποίος ηγείται της Allianz Ελλάδος από το 2024, θα συνεργαστεί με τον διάδοχό του για την ομαλή μετάβαση της διοίκησης. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 αναλαμβάνει τη θέση του Head of Commercial Transformation στην Allianz S.p.A. (Allianz Italia).

Η Allianz Ελλάδος επισημαίνει ότι η αλλαγή ηγεσίας πραγματοποιείται σε μια κομβική περίοδο για την εταιρεία, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης και ενίσχυσης της παρουσίας της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.