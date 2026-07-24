Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση.

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή του Κορωπίου, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Το μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή Καρελλάς στην οδό Πεισιστράτου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 45 πυροσβέστες, 10 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ομάδες ΕΜΟΔΕ να επιχειρούν στο σημείο. Παράλληλα συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης.

Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στο Κορωπί

Η φωτιά ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, με τις φλόγες να έχουν επεκταθεί σε χωράφια και ελαιόδεντρα χωρίς να απειλούνται κατοικίες. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής της. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στην περιοχή πνέουν ασθενείς άνεμοι, γεγονός που διευκολύνει τις προσπάθειες κατάσβεσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την περιορίσουν, πριν υπάρξει κίνδυνος επέκτασης και λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.