Η επένδυση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΔΕΗ για αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος της στα 24,3 GW έως το 2030, με σημαντικό μέρος της ανάπτυξης να προέρχεται από έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης σε αγορές όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία.

Στην αγορά ενέργειας της Ουγγαρίας επεκτείνεται ο Όμιλος ΔΕΗ, μέσω της 100% θυγατρικής του ΔΕΗ Ανανεώσιμες, αποκτώντας φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 57,5 MW στη νότια Ουγγαρία. Η συμφωνία πραγματοποιείται με τον όμιλο Greenvolt και σηματοδοτεί το πρώτο βήμα υλοποίησης του νέου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το έργο βρίσκεται στην περιοχή Királyegyháza, λειτουργεί εμπορικά από τον Ιούλιο του 2024 και διαθέτει εξασφαλισμένα έσοδα μέσω κρατικά επιδοτούμενης σύμβασης σταθερής τιμής διάρκειας 25 ετών. Η συμφωνία προβλέπει επίσης δικαίωμα εξαγοράς υπό ανάπτυξη συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) ισχύος 49 MW στην ίδια περιοχή, ενισχύοντας τη δυνατότητα ευέλικτης διαχείρισης της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Η επένδυση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΔΕΗ για αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος της στα 24,3 GW έως το 2030, με σημαντικό μέρος της ανάπτυξης να προέρχεται από έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης σε αγορές όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, η επέκταση αυτή ενισχύει τη γεωγραφική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ενιαία περιφερειακή πλατφόρμα καθαρής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή.