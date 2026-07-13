Το νέο συγκρότημα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική στην Αθήνα.

Στην έναρξη της επενδυτικής τους συνεργασίας για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου βιοκλιματικού συγκροτήματος γραφείων στο πρώην στρατόπεδο Πλέσσα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 211, προχωρούν οι Όμιλοι ΔΕΗ και Dimand.

Για τον σκοπό αυτό συστάθηκε η κοινή εταιρεία Powerhub Properties A.E., με ισόποση συμμετοχή των δύο πλευρών (50%-50%), η οποία αναλαμβάνει την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του ακινήτου, υποκαθιστώντας τη ΔΕΗ στη μακροχρόνια μίσθωση του οικοπέδου.

Μέσα στο 2028 η ολοκλήρωση του έργου

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 176 εκατ. ευρώ, βρίσκεται ήδη στο στάδιο της θεμελίωσης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Πρόκειται για ένα campus γραφείων βιοκλιματικού σχεδιασμού, με συνολική επιφάνεια κύριων χώρων περίπου 29.900 τ.μ. και υπόγειες εγκαταστάσεις 29.000 τ.μ.

Ο σχεδιασμός του συγκροτήματος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αρμονική ένταξή του στον αστικό ιστό, καθώς το ύψος του περιορίζεται στα 19,5 μέτρα. Παράλληλα, στα τρία υπόγεια επίπεδα θα δημιουργηθούν περισσότερες από 600 θέσεις στάθμευσης, με υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για το 50% αυτών, ώστε η κυκλοφορία και η στάθμευση να εξυπηρετούνται εντός του ακινήτου.

Σημαντική περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Από τη συνολική έκταση των 18,8 στρεμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος θα παραμείνει ελεύθερο, ενώ θα διατηρηθούν όλα τα υφιστάμενα δέντρα του πρώην στρατοπέδου. Το έργο περιλαμβάνει ακόμη 7.800 τ.μ. φυτεμένων επιφανειών, πράσινο δώμα 3.700 τ.μ., υδάτινα στοιχεία, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, 750 φωτοβολταϊκά πάνελ και σύστημα συλλογής όμβριων υδάτων για την άρδευση. Στόχος είναι η απόκτηση των κορυφαίων διεθνών πιστοποιήσεων βιωσιμότητας LEED Platinum και WELL Platinum.

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Το νέο συγκρότημα θα στεγάσει, εκτός από σύγχρονους χώρους γραφείων, πρότυπο εμπορικό κατάστημα της ΔΕΗ, χώρους εστίασης, αμφιθέατρο και εγκαταστάσεις ευεξίας, φιλοδοξώντας να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική στην Αθήνα.