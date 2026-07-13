Η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία την 1η Φεβρουαρίου 2027.

Η European Dynamics και η Viva.com ανέλαβαν από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG TAXUD) την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση της κεντρικής πλατφόρμας πληρωμών του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), ενός από τα βασικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της κλιματικής της πολιτικής. Η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία την 1η Φεβρουαρίου 2027, οπότε και θα ξεκινήσει η πώληση των σχετικών πιστοποιητικών.

Ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα, που τέθηκε σε πλήρη ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, επιβάλλει κόστος άνθρακα στις εισαγωγές προϊόντων υψηλής έντασης εκπομπών, ώστε να ευθυγραμμίζεται με το αντίστοιχο κόστος που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών. Στην πρώτη φάση εφαρμογής του καλύπτει εισαγωγές τσιμέντου, σιδήρου και χάλυβα, αλουμινίου, λιπασμάτων, ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου.

Η νέα πλατφόρμα θα διαχειρίζεται την αγορά πιστοποιητικών CBAM

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα διαχειρίζεται την αγορά πιστοποιητικών CBAM για χιλιάδες επιχειρήσεις στα 27 κράτη-μέλη, αποτελώντας κρίσιμο τμήμα της λειτουργίας του μηχανισμού. Η European Dynamics αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση του συστήματος με τα τελωνειακά και φορολογικά πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ, ενώ η Viva.com θα παρέχει την τραπεζική υποδομή, τους λογαριασμούς για τη DG TAXUD και τα κράτη-μέλη, καθώς και τη διαχείριση των εισερχόμενων και εξερχόμενων πληρωμών μέσω συνδεσιμότητας SEPA.

Η σύμβαση προβλέπει δύο διακριτές φάσεις: αρχικά την ανάπτυξη και τις δοκιμές της πλατφόρμας και στη συνέχεια την παραγωγική λειτουργία της, συνοδευόμενη από συνεχή τεχνική υποστήριξη.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το σύστημα θα είναι πλήρως επιχειρησιακό από την 1η Φεβρουαρίου 2027.

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Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της European Dynamics, Κωνσταντίνος Βελέντζας, χαρακτήρισε την ανάθεση ορόσημο για τις δύο εταιρείες, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα από τα πλέον σύνθετα και στρατηγικής σημασίας έργα που έχει αναθέσει η DG TAXUD. Από την πλευρά του, ο Chief Business Officer της Viva.com, Χάρης Ξενοφώντος, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή της εταιρείας στο έργο αναδεικνύει τις δυνατότητες της πανευρωπαϊκής υποδομής πληρωμών της και ενισχύει τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα κρίσιμο χρηματοοικονομικό σύστημα της ΕΕ.