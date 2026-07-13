Πώς οι κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών επηρέασαν την ποιότητα και την ποσότητα των νόμων και των κανόνων που θεσπίζονται στη χώρα μας.

Ακόμη και όσοι δεν έχουν ακουστά τους όρους «πολυνομία» και «κακονομία», μπορούν να αναγνωρίσουν το πρόβλημα: υπερβολικά πολλοί νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και άλλοι κανόνες, που μπορεί να ρυθμίζουν παρόμοια θέματα, να αντιφάσκουν ή να είναι προβληματικά διατυπωμένοι. Μετά την εκτενή μελέτη της το 2016, η διαΝΕΟσις επιχειρεί, με μια καινούργια δημοσίευση, μια εκ νέου αποτίμηση της πολυνομίας και της κακονομίας στην Ελλάδα για το διάστημα 2001-2025, όταν μεγάλες προκλήσεις, όπως η πανδημία ή οι φυσικές καταστροφές άφησαν το αποτύπωμά τους και στην παραγωγή νόμων στη χώρα.

Η μελέτη υπογράφεται από τον Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο ΕΚΠΑ, Δημήτρη Α. Σωτηρόπουλο, τον Επίκουρο Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο ΕΚΠΑ, Μάνο Τσατσάνη, τον υποψήφιο διδάκτορα επίσης στο ΕΚΠΑ, Αλέξανδρο Γ. Παπαδημητρίου και τον πολιτικό επιστήμονα, Λεωνίδα Χριστόπουλο. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν βασικά χαρακτηριστικά της παραγωγής νόμων στη χώρα για το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, επιχειρούν να ερμηνεύσουν τα μοτίβα που παρατηρούν και σχολιάζουν πρόσφατες προσπάθειες ευθυγράμμισης του ελληνικού κράτους με τις αρχές της λεγόμενης «καλής νομοθέτησης».

Ορισμοί

Πολυνομία είναι το φαινόμενο της υπερπληθώρας νομικών ρυθμίσεων σε μια χώρα.

Κακονομία είναι το φαινόμενο της κακής ποιότητας των νομικών ρυθμίσεων – αντικρουόμενοι, ασαφείς ή κακογραμμένοι νόμοι, ενίοτε γεμάτοι με άσχετες ή αυθαίρετες ρυθμίσεις.

H πολυνομία οδηγεί στην κακονομία, και το αντίστροφο. Οι πολλοί νόμοι δημιουργούν σύγχυση ως προς το τι ισχύει, η σύγχυση δημιουργεί ανάγκη για νέους νόμους και οι νέοι νόμοι προστίθενται στους προηγούμενους και επιδεινώνουν και τα δύο προβλήματα.

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Τι οδηγεί στην πολυνομία διεθνώς

Η ανάγκη το κράτος να ρυθμίζει πολλούς τομείς της ζωής.

Οι νέες προκλήσεις ή κρίσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι οικονομικές, πολιτικές και υγειονομικές αναταραχές.

Η ανάγκη προσαρμογής στο ευρωπαϊκό (για τις χώρες της ΕΕ) και διεθνές Δίκαιο, μέσα από Οδηγίες, Κανονισμούς και Συστάσεις.

Πολυνομία και κακονομία στην Ελλάδα

Ειδικότερα αίτια

Πελατειακές σχέσεις: Συχνά, κυβερνήσεις ή υπουργοί θεσπίζουν ρυθμίσεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένες ομάδες, επαγγελματικές κατηγορίες ή συμφέροντα. Αυτό οδηγεί σε πολλές μικρές και ειδικές διατάξεις, αντί για λίγους γενικούς κανόνες που ισχύουν με ενιαίο τρόπο για όλους.

Συχνά, κυβερνήσεις ή υπουργοί θεσπίζουν ρυθμίσεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένες ομάδες, επαγγελματικές κατηγορίες ή συμφέροντα. Αυτό οδηγεί σε πολλές μικρές και ειδικές διατάξεις, αντί για λίγους γενικούς κανόνες που ισχύουν με ενιαίο τρόπο για όλους. Πολιτική κουλτούρα: Ένας υπουργός θεωρείται επιτυχημένος όταν «φέρνει πολλούς νόμους» και, επομένως, δείχνει να «παράγει έργο».

Ένας υπουργός θεωρείται επιτυχημένος όταν «φέρνει πολλούς νόμους» και, επομένως, δείχνει να «παράγει έργο». Πόλωση: Όταν αλλάζει μια κυβέρνηση, η νέα πλειοψηφία συχνά θέλει να αλλάξει ή να καταργήσει νόμους της προηγούμενης για να δείξει πόσο διαφέρει.

Συνέπειες για επιχειρήσεις & πολίτες

Ο πολίτες και οι διοικητικές υπηρεσίες δυσκολεύονται να αποφασίσουν τι ισχύει στην περίπτωση μιας διαφοράς. Οι διαφορές σωρεύονται στα δικαστήρια, η επίλυσή τους κοστίζει και παίρνει περισσότερο χρόνο. Αν πρόκειται για επιχειρήσεις, αυτό συχνά σημαίνει καθυστέρηση επενδύσεων.

Ακόμα και χωρίς διαφορές, ένα κακό θεσμικό πλαίσιο απαιτεί αυξημένο διοικητικό κόστος. Οι πιο μικρές επιχειρήσεις, με περιορισμένους πόρους, επωμίζονται ασύμμετρο διοικητικό κόστος μόνο για να προετοιμαστούν να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο με ασάφειες και αντιφάσεις. Οι μεγαλύτερες διεθνείς επιχειρήσεις, όταν έχουν την επιλογή, απλώς επιλέγουν άλλες χώρες.

H πολυνομία και η κακονομία μπορεί να οδηγήσουν σε διαφθορά ή αδιαφάνεια. Όσο περισσότεροι και πιο περίπλοκοι είναι οι κανόνες, τόσο μεγαλώνει η ισχύς εκείνου που τους ερμηνεύει. Ένας υπάλληλος ή αξιωματούχος μπορεί έτσι να αποκτήσει δυσανάλογο ρόλο στην εξέλιξη μιας υπόθεσης, π.χ. στην έκδοση μιας άδειας.

Παραγωγή κανόνων στις κρίσεις

100 περίπου νόμους τον χρόνο θεσπίζει κατά μέσο όρο η Ελλάδα (περιλαμβάνει κυρώσεις διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων).

129 νόμοι ψηφίστηκαν το 2011, κοντά στο ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.

131 νόμοι ψηφίστηκαν το 2022, δηλαδή αμέσως μετά την πιο δύσκολη φάση της πανδημίας.

7.790 Τεύχη ΦΕΚ Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως* εκδόθηκαν το 2023 (έναντι 1.831 το 2001). Το 2025 (έως τις 21 Νοεμβρίου) είχαν ήδη φτάσει τα 7.416.

*όπου δημοσιεύονται οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) και άλλες κανονιστικές αποφάσεις, οι οποίες δεν ψηφίζονται από το Κοινοβούλιο.

Κρίση και Μνημόνια (2010-2018)

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, ο αριθμός των νόμων αυξομειώνεται. Παράλληλα, αλλάζει σημαντικά και το είδος των ρυθμίσεων. Για παράδειγμα, τα Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) μειώνονται αισθητά, καθώς απαιτούν έλεγχο από το ΣτΕ, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), ένα έκτακτο νομοθετικο μέτρο.

Πιο συγκεκριμένα:

1.280 ΠΔ εκδόθηκαν την περίοδο 2010-2018 (έναντι 2.582 την περίοδο 2001-2009).

72 ΠΝΠ εκδόθηκαν την περίοδο 2010-2018 (έναντι μόλις 13 που εκδόθηκαν την προηγούμενη περίοδο 2001-2009).

27 ΠΝΠ εκδόθηκαν μόνο το 2012.

Πανδημία (2020-2022)

Η εποχή της Covid-19 δημιουργεί νέο κύμα ρυθμίσεων. Την τριετία 2020-2022, η μεικτή παραγωγή νομοθεσίας αυξάνεται, καθώς έπρεπε να ληφθούν μέτρα για την υγεία, την εργασία, τις επιχειρήσεις, τις μετακινήσεις, τις οικονομικές ενισχύσεις και την πολιτική προστασία. Το αποτέλεσμα, όμως, ήταν μια νέα «πλημμύρα» κανόνων:

2020:

113 νόμοι

489 ΚΥΑ

2021:

112 νόμοι

360 ΚΥΑ

2022:

131 νόμοι (διαχρονικό υψηλό από το 2001)

Παραγωγή νόμων ανά τομέα

Η μελέτη εστιάζει, επίσης, στους τομείς δημόσιας πολιτικής που επικεντρώνεται η νομοθετική παραγωγή. Για τον σκοπό αυτόν, οι ερευνητές χωρίζουν τους κανόνες σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

Κράτος-Διοίκηση: λειτουργία του κράτους, φορολογία, δικαιοσύνη, άμυνα, ασφάλεια, δημόσιες συμβάσεις, μεταναστευτική πολιτική

λειτουργία του κράτους, φορολογία, δικαιοσύνη, άμυνα, ασφάλεια, δημόσιες συμβάσεις, μεταναστευτική πολιτική Οικονομία: επιχειρηματικότητα, επενδύσεις, ενέργεια, μεταφορές, επαγγέλματα, εργασιακές σχέσεις

επιχειρηματικότητα, επενδύσεις, ενέργεια, μεταφορές, επαγγέλματα, εργασιακές σχέσεις Κοινωνία: υγεία, παιδεία, πρόνοια, δικαιώματα, πολιτισμός, περιβάλλον

Τι άλλαξε τα τελευταία χρόνια

Ο Ν. 4622/2019 για το επιτελικό κράτος προέβλεψε πιο τυποποιημένες διαδικασίες νομοθέτησης, ετήσιο νομοθετικό προγραμματισμό, Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης (ΑΣΡ) για τους νόμους. Ωστόσο, κάποιες προβλέψεις του, όπως η υποχρεωτική αξιολόγηση νόμων μετά από 3-5 έτη, δεν έχουν εφαρμοστεί.

Η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) έχει ολοκληρώσει αρκετές κωδικοποιήσεις την περίοδο 2020-2025, σε θέματα εργατικού δικαίου, φορολογίας, είσπραξης δημοσίων εσόδων και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κατευθύνσεις πολιτικής

Η μελέτη καταλήγει σε προτάσεις πολιτικής, τις οποίες χωρίζει σε μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες.

Μακροπρόθεσμες προτάσεις

Αλλαγή κουλτούρας, π.χ. ενέργειες ώστε η ποσότητα των νόμων να αποσυνδεθεί από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός υπουργού στην κοινή γνώμη.

Μετάβαση από τη «μικρονομοθεσία» στη «μακρονομοθεσία», δηλαδή από πολλές μικρές, ειδικές ρυθμίσεις για κάθε περίπτωση, σε λιγότερους, πιο γενικούς και σταθερούς κανόνες.

Ενίσχυση του ρόλου των μόνιμων, καλά εκπαιδευμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης κατά την προετοιμασία των νόμων.

Μεσοπρόθεσμες προτάσεις

Δημιουργία προγράμματος αξιολόγησης της νομοθεσίας ανά υπουργείο.

Επέκταση της κωδικοποίησης, ιδιαίτερα σε τομείς που επηρεάζουν την οικονομία.

Προληπτικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νομοσχεδίων, με προσοχή ώστε να μην καθυστερεί υπερβολικά η νομοθέτηση.

Περαιτέρω εξορθολογισμός της κατάθεσης και ψήφισης τροπολογιών.

Η σημασία της ΑΙ

Η έρευνα σχολιάζει εκτενώς τις νέες δυνατότητες που παρέχει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην αντιμετώπιση της πολυνομίας και της κακονομίας. Πού μπορεί, ασφαλώς με ανθρώπινο έλεγχο, να συνδράμει η ΑΙ;