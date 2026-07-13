Με αφορμή την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν που φέρνει το έπος του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη, οι αναγνώστες ανατρέχουν στο πρωτότυπο υλικό.

H επερχόμενη υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία καταφτάνει στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 16 Ιουλίου, έχει εκτοξεύσει τις πωλήσεις της Οδύσσειας στα ύψη και έχει κάνει τον Όμηρο, μέγα tend.



Συγκεκριμένα, μια πολυτελής έκδοση της «Ιλιάδας και Οδύσσειας» έχει κατακτήσει την κορυφή στις λίστες με τα μπεστ σέλερ. Πρόκειται για μια πολυτελή σκληρόδετη έκδοση που συνδυάζει τόσο την «Ιλιάδα» όσο και την «Οδύσσεια» σε έναν τόμο.

Η πολυτελής έκδοση «Όμηρος: Η Ιλιάδα & Η Οδύσσεια», που είναι πλέον το νούμερο 1 bestseller στο Amazon, περιλαμβάνει τα δύο θεμελιώδη ελληνικά έπη σε έναν ενιαίο σκληρό τόμο 768 σελίδων στα αγγλικά. Σε αυτό το ογκώδες έργο οι αναγνώστες διαβάζουν την αφήγηση του Ομήρου για τον Τρωικό Πόλεμο στην Ιλιάδα, και ακολουθούν τον Οδυσσέα στο μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι του επιστροφής στην Ιθάκη μετά τον πόλεμο, στην Οδύσσεια.

Η νέα κυκλοφορία έρχεται πριν από την πολυσυζητημένη κινηματογραφική διασκευή του Νόλαν στο σχεδόν 3.000 ετών έπος του Ομήρου. Για τους σινεφίλ που ελπίζουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους πριν από την ταινία, η πολυτελής έκδοση του Ομήρου προσφέρει έναν χρήσιμο οδηγό δύο σε ένα. «Η Ιλιάδα» παρέχει στους αναγνώστες το πλαίσιο του Τρωικού Πολέμου που προηγείται του ταξιδιού του Οδυσσέα, ενώ «Η Οδύσσεια» παρουσιάζει την επεισοδιακή περιπέτεια που ο Νόλαν προσαρμόζει για την οθόνη.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, έχει δηλώσει σχετικά με την ταινία που έκανε για την Οδύσσεια: «Ήθελα να την αφηγηθώ με έναν φρέσκο και σύγχρονο τρόπο, ώστε να είναι εξίσου προσιτή στο σύγχρονο κοινό όσο ήταν και για το κοινό του Ομήρου» και εξομολογείται επίσης ότι «Αποτελεί για μένα ένα πολύ ισχυρό θεμελιώδες κείμενο».