«Κατεβαίνω υποψήφια δήμαρχος. Ή βουλευτής Α’ Αθηνών», ανέφερε αρχικά η Αλεξία Έβερτ, όμως στη συνέχεια διευκρίνισε ότι αστειεύεται.

Μια ανάρτηση της Αλεξίας Έβερτ προκάλεσε αναστάτωση στο Δημαρχείο Αθηνών, στο «στρατηγείο» του Κώστα Μπακογιάννη, στα γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς, αλλά και στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Επειδή είμαστε μια χούφτα Έλληνες που ενδιαφερόμαστε για την Πατρίδα, την κοινότητα και τους συνανθρώπους μας, αναφέρω ότι κατεβαίνω υποψήφια δήμαρχος. Ή βουλευτής Α’ Αθηνών», ανέφερε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η κόρη του πρώην προέδρου της ΝΔ, πρώην υπουργού και πρώην δημάρχου Αθηναίων, Μιλτιάδη Έβερτ.

Αρκετή ώρα αργότερα, κι αφού άρχισε να δέχεται σχόλια από διάφορους χρήστες και ενώ η είδηση είχε αρχίσει να μεταφέρεται εντός της «γαλάζιας πολυκατοικίας», η Αλεξία Έβερτ ανέφερε στην ίδια ανάρτηση ότι αστειεύεται.

Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι η Αλεξία Έβερτ είχε εκλεγεί δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη στις δημοτικές εκλογές του 2023, ωστόσο λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2024, είχε παραιτηθεί από τη θέση της κάνοντας μια δήλωση που εκληφθεί, τότε, ως αιχμή κατά του Κώστα Μπακογιάννη. «Δεν πάω στο Harvard να διδάξω, κάθομαι σπίτι μου να προσέχω την οικογένειά μου, τη γειτονιά μου, τους συμπολίτες μου», είχε αναφέρει σε ανάρτησή της.

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Ε.Σ.