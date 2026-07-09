«Στηρίζουμε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα καλύτερη» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Τη διάθεση 100 δωρεάν κλιματιστικών σε ευάλωτα νοικοκυριά της Αθήνας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η δράση υλοποιείται μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων και αφορά την παροχή νέων συσκευών ενεργειακής κλάσης Α, χωρίς κόστος για τους δικαιούχους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Δήμος αναλαμβάνει όχι μόνο τη διάθεση των κλιματιστικών, αλλά και τη μεταφορά και την εγκατάστασή τους από πιστοποιημένο τεχνικό. Στόχος της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με τον Δήμο, είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και η ενίσχυσή τους απέναντι στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούν οι υψηλές θερμοκρασίες και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως την Κυριακή 19 Ιουλίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος https://klimatistika.cityofathens.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν:

-Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα (εισοδήματα 2025), από το οποίο προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η σύνθεση της οικογένειας (τέκνα, μονογονεϊκή οικογένεια, πολυτεκνία).

-Πρόσφατο (2026) λογαριασμό παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.

-Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω gov.gr) ότι κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Αθηναίων, τα στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή και αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης.Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω συστήματος μοριοδότησης, το οποίο λαμβάνει υπόψη το οικογενειακό εισόδημα, τη σύνθεση του νοικοκυριού, την ιδιότητα μονογονεϊκής ή πολύτεκνης οικογένειας, καθώς και πρόσθετα κοινωνικά κριτήρια, όπως η ύπαρξη ηλικιωμένων ή πολύ μικρών παιδιών στο νοικοκυριό.

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Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

100 δωρεάν κλιματιστικά για ευάλωτα νοικοκυριά της Αθήνας. Στηρίζουμε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα καλύτερη.

Μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας, διαθέτουμε 100 νέες συσκευές ενεργειακής κλάσης Α, εντελώς δωρεάν, μαζί με τη μεταφορά και την εγκατάστασή τους από πιστοποιημένο τεχνικό. Μειώνουμε το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών και ενισχύουμε την προστασία τους απέναντι στις ολοένα και πιο έντονες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Αιτήσεις έως την Κυριακή 19 Ιουλίου στο https://klimatistika.cityofathens.gr.

{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid0gXnsZrTYwayzxASNb3zBsJh6u6NEQAU9X4H8UbBQ1HV32Y5ejpKa1MW4Z7XevPcKl}