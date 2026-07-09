Η απόφαση καθορίζει για πρώτη φορά με ενιαίο τρόπο ποιες επιχειρήσεις μπορούν να προχωρούν σε μετακλήσεις εργαζομένων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νέο πλαίσιο για τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών από Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) θέτει σε ισχύ κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση καθορίζει για πρώτη φορά με ενιαίο τρόπο ποιες επιχειρήσεις μπορούν να προχωρούν σε μετακλήσεις εργαζομένων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ποιους τομείς μπορούν να απασχολούνται οι εργαζόμενοι και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την έγκριση των αιτήσεων.

Σε ποιους τομείς επιτρέπονται οι μετακλήσεις

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης θα μπορούν να μετακαλούν πολίτες τρίτων χωρών για θέσεις εξαρτημένης εργασίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, για θέσεις υψηλής ειδίκευσης, αλλά και για εποχική εργασία στους τομείς του τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής.

Οι προϋποθέσεις για τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης

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Για να αποκτήσει μια Ε.Π.Α. το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία θα πρέπει να λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, να διαθέτει μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ και τα μέλη της διοίκησής της να μην έχουν ποινική δίωξη για υποθέσεις παράνομης διακίνησης πολιτών τρίτων χωρών.

Τα οικονομικά κριτήρια για τους εργοδότες

Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρά οικονομικά κριτήρια και για τις επιχειρήσεις που θα απασχολούν τους εργαζομένους. Για τις μετακλήσεις προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, ο έμμεσος εργοδότης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι διαθέτει ετήσια ακαθάριστα έσοδα τουλάχιστον 60.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που επιθυμεί να μετακαλέσει, ενώ θα πρέπει να τεκμηριώνεται και η συνάφεια της ειδικότητας του εργαζομένου με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Το ίδιο εισοδηματικό όριο ισχύει και για τις επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που απασχολούν προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενώ για φυσικά πρόσωπα προβλέπεται ελάχιστο ετήσιο εισόδημα 22.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εποχικοί εργαζόμενοι: Στέγαση και οικονομικές εγγυήσεις

Αντίστοιχες προϋποθέσεις τίθενται και για τις μετακλήσεις εποχικών εργαζομένων στον τουρισμό, με εισοδηματικά κριτήρια και υποχρέωση απόδειξης ότι ο εργοδότης μπορεί να καλύψει τις αποδοχές του προσωπικού. Για τους εποχικούς εργαζομένους προβλέπεται επίσης η υποχρέωση παροχής κατάλληλου καταλύματος, ευθύνη που βαρύνει τον έμμεσο εργοδότη ή, εφόσον προβλέπεται στη μεταξύ τους σύμβαση, την Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης.

Κοινή ευθύνη για μισθούς, εισφορές και στέγαση

Η υπουργική απόφαση καθορίζει ακόμη ότι η Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης και ο έμμεσος εργοδότης ευθύνονται από κοινού για την καταβολή των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, ενώ προβλέπονται και συγκεκριμένες ευθύνες σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν τη στέγαση των εποχικών εργαζομένων.