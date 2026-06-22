Ενισχύει την κουλτούρα ασφάλειας, πρόληψης και κοινωνικής προσφοράς μέσω εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών.

Η ROLCO, η μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη παραγωγική μονάδα απορρυπαντικών στην Ελλάδα με ιστορία άνω των 75 ετών, συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο άνθρωπος βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της φιλοσοφίας και της λειτουργίας της. Με συνέπεια στις αξίες της υπευθυνότητας, της φροντίδας και της κοινωνικής προσφοράς, η εταιρεία υλοποίησε πρόγραμμα εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών για το ανθρώπινο δυναμικό της, σε συνεργασία με την ΕΞΥΠΠ ACTIVE SAFETY, ενισχύοντας ουσιαστικά την ασφάλεια και την ετοιμότητα στον χώρο εργασίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της ROLCO για τη διαρκή ανάπτυξη και εκπαίδευση των εργαζομένων της, επενδύοντας ουσιαστικά όχι μόνο στην επαγγελματική εξέλιξη αλλά και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), στη λαβή Heimlich και στην αντιμετώπιση περιστατικών λιποθυμίας, αποκτώντας πολύτιμες πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση επειγόντων περιστατικών. Παράλληλα, η ROLCO συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης και ασφάλειας, θέτοντας ως επόμενο στόχο την προμήθεια απινιδωτών στις εγκαταστάσεις της, καθώς και την περαιτέρω υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πρώτων Βοηθειών για το προσωπικό της.

Μέσα από αυτή την εμβληματική δράση κοινωνικής ευθύνης, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε κάθε έκτακτο περιστατικό, ενισχύεται ουσιαστικά η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η οποία αποδεικνύεται το πολυτιμότερο αγαθό. Έτσι, η αξία αυτής της πρωτοβουλίας γίνεται βαθιά ουσιαστική και επίκαιρη καθώς οι Πρώτες Βοήθειες δεν αποτελούν απλώς μια δεξιότητα, αλλά ένα κρίσιμο εργαλείο προσφοράς και ελπίδας. Σε καταστάσεις όπου κάθε δευτερόλεπτο καθορίζει την εξέλιξη, η έγκαιρη παρέμβασή μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια, ενισχύοντας καθοριστικά τις πιθανότητες διάσωσης ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε κίνδυνο.

Με ισχυρό αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, η ROLCO επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διαρκή δέσμευσή της να καλλιεργεί μια ισχυρή κουλτούρα υπευθυνότητας, φροντίδας και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, επενδύοντας σταθερά σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν ουσιαστικό και θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.