Ο όρος που έβαλε ο CEO της εταιρείας προτού υπογράψει την πώλησή της έκανε ευτυχισμένους πολλούς εργαζόμενους...

Οικογένεια από μια μικρή πόλη των ΗΠΑ πούλησε εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια και μοίρασε στους 540 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης συνολικά 240 εκατομμύρια δολάρια, με τον μέσο εργαζόμενο να λαμβάνει περίπου 443.000 δολάρια.

Η εταιρεία είναι η Fibrebond, με έδρα το Μίντεν της Λουιζιάνα, που κατασκευάζει περιβλήματα για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Τη διαχειριζόταν η οικογένεια Γουόκερ για 43 χρόνια, πριν την πουλήσει πέρυσι στον κολοσσό ενεργειακής διαχείρισης Eaton. Ο πρώην CEO της εταιρείας, Γκράχαμ Γουόκερ, επέμεινε σε έναν όρο πριν υπογράψει: το 15% των εσόδων να δοθεί στους εργαζομένους, κανένας από τους οποίους δεν κατείχε μετοχές στην εταιρεία.

Η Wall Street Journal δημοσίευσε πρώτη την ιστορία.

Η ρήτρα των 12 λέξεων που έκανε ευτυχισμένους τους εργαζόμενους

Τα μπόνους άρχισαν να καταβάλλονται τον Ιούνιο και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε βάθος πενταετίας - οι εργαζόμενοι πρέπει να παραμείνουν στην εταιρεία για να λάβουν ολόκληρο το ποσό. Όσοι είναι άνω των 65 εξαιρέθηκαν, κάτι που επέτρεψε σε παλιούς εργαζομένους να συνταξιοδοτηθούν άμεσα. Όταν ρωτήθηκε από τη Wall Street Journal γιατί επέλεξε το 15% και όχι 10% ή 20%, ο Γουόκερ απάντησε: «Το 15% είναι περισσότερο από το 10%».

Οι εργαζόμενοι κοίταζαν με δυσπιστία τα έγγραφα που τους δόθηκαν. Ένας ρώτησε αν υπήρχαν κρυφές κάμερες στον χώρο. Ένας άλλος έφυγε σηκώνοντας τη γροθιά του στον αέρα. «Ήταν σουρεαλιστικό, σαν να λέγαμε στους ανθρώπους ότι κέρδισαν το λαχείο», είπε στη Wall Street Journal ο διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης Χέκτορ Μορένο.

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Από τη φωτιά του 1998 στην «έκρηξη» της AI

Η Fibrebond ιδρύθηκε το 1982 από τον πατέρα του Γουόκερ, Κλοντ, κατασκευάζοντας δομές για τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό δίπλα σε σιδηροδρομικές γραμμές. Το εργοστάσιο κάηκε ολοσχερώς το 1998. Η κατάρρευση της «dot-com» περιόδου μείωσε απότομα τη ζήτηση, συρρικνώνοντας το προσωπικό από 900 σε 320 εργαζομένους. Η οικογένεια Γουόκερ συνέχισε να πληρώνει μισθούς στις πιο δύσκολες περιόδους, όπως ανέφεραν εργαζόμενοι στη Wall Street Journal, κερδίζοντας τη μακροχρόνια αφοσίωση των υπαλλήλων.

Η ανάκαμψη ήρθε μετά από επένδυση 150 εκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές data centers. Η ζήτηση για cloud την εποχή της Covid-19 (2020) άλλαξε την εικόνα της εταιρείας. Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και οι τερματικοί σταθμοί LNG συνέχισαν να τροφοδοτούν τις παραγγελίες - οι πωλήσεις αυξήθηκαν σχεδόν 400% σε πέντε χρόνια, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγαλύτερων ομίλων.

Αποπληρωμές στεγαστικών, συνταξιοδοτήσεις και διακοπές στο Κανκούν

Η Λέσια Κι, που ξεκίνησε το 1995 με 5,35 δολάρια την ώρα, εξόφλησε το στεγαστικό της δάνειο και άνοιξε κατάστημα ρούχων. Η Χονγκ Μπλάκγουελ, 67 ετών, συνταξιοδοτήθηκε έπειτα από 16 χρόνια και αγόρασε στον σύζυγό της ένα Toyota Tacoma. Ο Μορένο πήγε 25 μέλη της οικογένειάς του διακοπές στο Κανκούν.

Ο Γκράχαμ Γουόκερ αποχώρησε από τη θέση του CEO στις 31 Δεκεμβρίου. Η οικογένειά του αποκόμισε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από την πώληση.

Με πληροφορίες από timesofindia.indiatimes.com