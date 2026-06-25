«Το ζητούμενο είναι η συντεταγμένη πορεία, όχι οι προσωπικές διαπραγματεύσεις», φέρεται να σημείωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Την έντονη ενόχληση και διαφωνία του για τον τρόπο που πορεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε ο Νίκος Παππάς κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

Ο βασικός σύμμαχος του Παύλου Πολάκη, έχοντας εκφράσει δημόσια πολλαπλώς τη διαφωνία του με την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και την επιλογή της πολιτικής στήριξης προς τον Αλέξη Τσίπρα, έβαλε ευθέως κατά του Σωκράτη Φάμελλου.

«Δεν ακούσαμε τίποτα για οδικό χάρτη. Δεν υπήρξε καμία εξήγηση για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος.Η προσέγγιση ότι «καλώς βαδίζουμε» προκαλεί απογοήτευση. Το ζητούμενο είναι η συντεταγμένη πορεία, όχι οι προσωπικές διαπραγματεύσεις», φέρεται να σημείωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.