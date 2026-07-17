Στο επίκεντρο των ελέγχων αναμένεται να βρεθούν φορολογούμενοι με αδήλωτα εισοδήματα, ανακριβή στοιχεία ή λάθη στις δηλώσεις τους.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, με την προθεσμία να εκπνέει στις 24 Ιουλίου και τη φορολογική διοίκηση να προετοιμάζει αμέσως μετά νέο κύμα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Ποιους θα ελέγξει η ΑΑΔΕ

Στο επίκεντρο των ελέγχων αναμένεται να βρεθούν φορολογούμενοι με αδήλωτα εισοδήματα, ανακριβή στοιχεία ή λάθη στις δηλώσεις τους, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στην επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων που, ανάλογα με την παράβαση, φτάνουν έως και το 50% της διαφοράς φόρου.

Μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν όσοι έχουν αποκρύψει ή παραλείψει εισοδήματα τα οποία μπορούν να εντοπιστούν μέσω των ψηφιακών διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ. Αντίστοιχα, στο «ραντάρ» βρίσκονται φορολογούμενοι των οποίων τα στοιχεία που δηλώθηκαν δεν συμφωνούν με τις πληροφορίες που έχει ήδη στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση από εργοδότες, τράπεζες και άλλες πηγές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους, αλλά διατηρούν αμφιβολίες για την ορθότητα συγκεκριμένων κωδικών. Μέχρι τις 24 Ιουλίου υπάρχει περιθώριο επανελέγχου των στοιχείων και υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, προκειμένου να διορθωθούν εγκαίρως λάθη ή παραλείψεις.

Βαρύτερες κυρώσεις κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν όσοι έχουν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος. Εφόσον από τον έλεγχο προκύψει πρόσθετος φόρος, το πρόστιμο υπολογίζεται κλιμακωτά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς διαμορφώνεται το πρόστιμο

Όταν η διαφορά αντιστοιχεί στο 5% έως 20% του αρχικά δηλωθέντος φόρου, το πρόστιμο διαμορφώνεται στο 10% της διαφοράς. Εάν η απόκλιση υπερβαίνει το 20% και φτάνει έως το 50%, η επιβάρυνση ανεβαίνει στο 25%, ενώ όταν ο πρόσθετος φόρος ξεπερνά το 50% του αρχικά δηλωθέντος, το πρόστιμο φτάνει στο 50% της διαφοράς.

Σημαντικό κίνδυνο αντιμετωπίζουν επίσης επιχειρήσεις και επαγγελματίες με ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων, καθώς στις περιπτώσεις αυτές το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει στο 50% της διαφοράς που θα εντοπιστεί.

Τέλος, στο στόχαστρο βρίσκονται ακόμη όσοι έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες ή ελλιπείς δηλώσεις, ακόμη και όταν δεν προκύπτει φόρος προς πληρωμή, καθώς μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ. Κυρώσεις προβλέπονται και για ανακριβή στοιχεία ακινήτων στο Ε9.