Νέα καταγγελία κατά της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (ΕΤΕ) διατυπώνει η ΕΚΠΟΙΖΩ, υποστηρίζοντας ότι η τράπεζα συνεχίζει πρακτικές που επιβαρύνουν τους καταναλωτές χωρίς επαρκή ενημέρωση και συναίνεση.

Νέα καταγγελία κατά της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (ΕΤΕ) διατυπώνει η ΕΚΠΟΙΖΩ, υποστηρίζοντας ότι η τράπεζα συνεχίζει πρακτικές που επιβαρύνουν τους καταναλωτές χωρίς επαρκή ενημέρωση και συναίνεση.

Σύμφωνα με την Ένωση, μετά την υπόθεση των χρεώσεων των 0,80 ευρώ στους λογαριασμούς καταθέσεων, στο επίκεντρο βρίσκεται τώρα η αντικατάσταση απλών χρεωστικών καρτών (DEBIT) με νέες συνδυαστικές κάρτες χρεωστικής και πιστωτικής λειτουργίας (DUAL MASTERCARD), οι οποίες συνοδεύονται από ετήσια χρέωση.

Καταγγελίες για αυτόματη αντικατάσταση χρεωστικών καρτών

Η ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρει ότι έχει δεχθεί καταγγελίες από πελάτες της Εθνικής Τράπεζας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι, καθώς οι υφιστάμενες χρεωστικές κάρτες τους πλησιάζουν στη λήξη τους, λαμβάνουν από την τράπεζα επιστολές μαζί με νέες κάρτες τύπου DUAL MASTERCARD.

Όπως αναφέρει η Ένωση, οι καταναλωτές ενημερώνονται ότι η παλιά χρεωστική κάρτα αντικαθίσταται από τη νέα κάρτα, η οποία διαθέτει επιπλέον και δυνατότητα πιστωτικής λειτουργίας. Παράλληλα, η νέα κάρτα συνοδεύεται από ετήσια συνδρομή 6 ευρώ, ενώ για την ενεργοποίηση της πιστωτικής λειτουργίας απαιτείται ξεχωριστή αίτηση και επιπλέον ετήσιο κόστος 6 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, οι καταναλωτές λαμβάνουν τις νέες κάρτες χωρίς να έχουν προηγουμένως υποβάλει σχετικό αίτημα.

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«Αδικαιολόγητη χρέωση»

Η Ένωση υποστηρίζει ότι η νέα χρέωση διαφοροποιείται σημαντικά από το προηγούμενο καθεστώς, καθώς οι παλαιού τύπου χρεωστικές κάρτες δεν είχαν ετήσια συνδρομή, αλλά μόνο κόστος ανανέωσης περίπου 6 ευρώ ανά τριετία.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ επισημαίνει ότι η τράπεζα δεν επικαλείται, όπως αναφέρει, κάποιον συμβατικό όρο ή άλλο λόγο που να δικαιολογεί την επιβολή της νέας ετήσιας χρέωσης, ούτε εξηγεί επαρκώς την πλήρη αντικατάσταση των υφιστάμενων συμβάσεων με νέα σύμβαση χρήσης κάρτας DUAL MASTERCARD.

Ελλιπής ενημέρωση και παραπλανητική παρουσίαση

Η ΕΚΠΟΙΖΩ καταγγέλλει ότι η ενημέρωση που παρέχεται στους καταναλωτές δεν είναι πλήρης και αντικειμενική, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αξιολογήσουν αν η νέα κάρτα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα συμφέροντά τους.

Όπως αναφέρει, στο ενημερωτικό υλικό που συνοδεύει τις νέες κάρτες, η ετήσια συνδρομή παρουσιάζεται ως «χαμηλό κόστος» και ως ευνοϊκότερη τιμολόγηση, χωρίς, σύμφωνα με την καταγγελια, να διευκρινίζεται ότι οι προηγούμενες χρεωστικές κάρτες δεν είχαν αντίστοιχη ετήσια επιβάρυνση.

Παράλληλα, η Ένωση υποστηρίζει ότι δεν παρέχονται σαφείς πληροφορίες για το αν υπάρχει δυνατότητα διατήρησης της απλής κάρτας DEBIT ή για τις συνέπειες που θα έχει η άρνηση παραλαβής της νέας κάρτας.

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, η επιλογή της τράπεζας να προχωρήσει σε αλλαγή μέσω διαδικασίας όπου ο καταναλωτής πρέπει να αντιδράσει για να την αποτρέψει (opt-out), αντί να ζητηθεί προηγούμενη ρητή συγκατάθεση, παραβιάζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών.

Η Ένωση αναφέρει ότι οι καταναλωτές δεν διαθέτουν την αναγκαία πληροφόρηση ώστε να αποφασίσουν αν θέλουν να διατηρήσουν τις υφιστάμενες κάρτες ή να αποδεχθούν τις νέες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες να επιβαρυνθούν με ετήσιες χρεώσεις χωρίς ουσιαστική δυνατότητα επιλογής.

Οι επόμενες κινήσεις

Η ΕΚΠΟΙΖΩ δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών.

Παράλληλα καλεί:

Την Εθνική Τράπεζα να ανακαλέσει άμεσα τη συγκεκριμένη πρακτική και να απέχει από ενέργειες που, σύμφωνα με την Ένωση, επιβαρύνουν μονομερώς τους πελάτες της.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και την αρμόδια Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή να παρέμβουν και να εξετάσουν τη χρήση καταχρηστικών όρων και αθέμιτων πρακτικών.

Τέλος, η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί επίσης τους καταναλωτές που έχουν λάβει επιστολές με νέες κάρτες DUAL MASTERCARD να αποστείλουν το υπόδειγμα καταγγελίας που διαθέτει στην ιστοσελίδα της και να επικοινωνήσουν με την Ένωση για ενημέρωση και υποστήριξη.