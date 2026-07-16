Συνθήκες καύσωνα θα πλησιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους καιρού και τις προβλέψεις τους. Ωστόσο, Κλέαρχος Μαρουσάκης και Αναστασία Τυράσκη μιλούν για αλλαγή του καιρού την επόμενη εβδομάδα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές.

Συνθήκες καύσωνα θα επκρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε πολλές περιοχές τις χώρας με την θερμοκρασία σε πολλές περιοχές να φτάνει μέχρι και 40-41 βαθμούς. Ωστόσο, οι ζεστές ημέρες δεν θα κρατήσουν για πολύ καθώς την επόμενη εβδομάδα ψυχρές αέριες μάζες θα έρθουν στη χώρα μας από την βόρεια Ευρώπη, θα ρίξουν την θερμοκρασία και θα φέρουν βροχές και καταιγίδες.

Έως και 41 βαθμούς και μετά αλλαγή

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης οι θερμές αέριες μάζες που κινούνται από τη βόρεια Αφρική, αφού επηρέασαν την Ιβηρική Χερσόνησο και την Ιταλία, επεκτείνονται πλέον και προς την Ελλάδα, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, όπως πρόσθεσε τοπικά την Δευτέρα ενδεχομένως η θερμοκρασία φτάσει έως και τους 41 βαθμούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η θερμή εισβολή δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Από την Τρίτη και στη συνέχεια, ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν προς τη χώρα μας και θα συγκρουστούν με τις θερμές, δημιουργώντας ιδιαίτερα άστατες καιρικές συνθήκες.

Το αποτέλεσμα θα είναι η εκδήλωση βροχών, καταιγίδων και κατά τόπους χαλαζοπτώσεων από το απόγευμα της Τρίτης και για διάστημα τριών έως πέντε ημερών. Όπως προειδοποίησε ο μετεωρολόγος, η ερχόμενη εβδομάδα ενδέχεται να αποδειχθεί «επικίνδυνη».

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Σύμφωνη η Τυράσκη

Για θερμοκρασίες που φτάσουν τοπικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου κάνει λόγο η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως το Σαββατοκύριακο θα ανέβει η θερμοκρασία καθώς θα πέσει το μελτέμι.

Οι θερμές αέριες μάζες που είναι αυτή τη στιγμή στην Ιταλία θα έρθουν και στην Ελλάδα. «Συνεπώς είναι πολύ πιθανό τοπικά η θερμοκρασία να φτάσει τους 40 βαθμούς κελσίου» τόνισε η Αναστασία Τυράσκη.

Τέλος, ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πέσει η θερμοκρασία καθώς θα έρθουν στη χώρα μας πιο ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη. Μάλιστα, όπως είπε η κ. Τυράσκη, εκτός από την πτώση της θεμκρασίας αναμένονται και βροχές και καταιγίδες.

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