Οι σκύλοι χρησιμοποιούν τη δική τους χρωματική παλέτα.

Για χρόνια επικρατούσε η αντίληψη ότι οι σκύλοι βλέπουν τον κόσμο μόνο σε αποχρώσεις του γκρι.

Ένας από τους πιο διαδεδομένους όμως μύθους καταρρίπτεται από την επιστήμη. Οι σκύλοι βλέπουν χρώματα, απλώς όχι με τον ίδιο τρόπο που τα αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι.

Ο κόσμος μέσα από τα μάτια ενός σκύλου έχει μικρότερη χρωματική γκάμα από τη δική μας. Οι αποχρώσεις του μπλε και του κίτρινου παραμένουν έντονες και ευδιάκριτες, ενώ τα κόκκινα και τα πράσινα χρώματα εμφανίζονται πιο θαμπά, μετατρέπονται σε σκούρους καφέ ή γκρι τόνους. Το χρώμα, ωστόσο, δεν απουσιάζει.

Πώς δημιουργήθηκε ο μύθος της ασπρόμαυρης όρασης

Η ιδέα ότι οι σκύλοι δεν μπορούν να δουν χρώματα είχε κυριαρχήσει για δεκαετίες. Παλαιότερα, πολλοί πίστευαν ότι η έγχρωμη όραση αποτελούσε αποκλειστικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου και ότι τα περισσότερα ζώα αντιλαμβάνονταν το περιβάλλον τους μόνο σε αποχρώσεις του μαύρου, του λευκού και του γκρι.

Οι σύγχρονες μελέτες για την ανατομία των ματιών και τη συμπεριφορά των σκύλων έδειξαν ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Το οπτικό τους σύστημα είναι πιο απλό από το ανθρώπινο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στερείται χρώματος.

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Δύο τύποι κωνίων αντί για τρεις

Η έγχρωμη όραση βασίζεται στα κωνία, ειδικά κύτταρα του ματιού που ανιχνεύουν διαφορετικά μήκη κύματος φωτός. Οι άνθρωποι με φυσιολογική όραση διαθέτουν συνήθως τρεις τύπους κωνίων, γεγονός που τους επιτρέπει να βλέπουν ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων, από το κόκκινο έως το βιολετί.

Οι σκύλοι, αντίθετα, διαθέτουν δύο τύπους κωνίων. Ο ένας είναι ευαίσθητος σε μήκη κύματος που σχετίζονται με το μπλε και ο άλλος σε εκείνα που αντιστοιχούν στο κίτρινο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ξεχωρίζουν αυτές τις αποχρώσεις, αλλά δυσκολεύονται να διαφοροποιήσουν το κόκκινο από το πράσινο.

Όπως εξηγούν ειδικοί, το οπτικό σύστημα των σκύλων επιτρέπει την αντίληψη ενός κόσμου κυρίως σε μπλε και κίτρινους τόνους, με περιορισμένη ικανότητα διάκρισης των κόκκινων και πράσινων αποχρώσεων.

Η όραση των σκύλων μοιάζει με αχρωματοψία κόκκινου-πράσινου

Η πιο κοντινή ανθρώπινη σύγκριση είναι η αχρωματοψία κόκκινου-πράσινου, η συχνότερη μορφή διαταραχής της χρωματικής αντίληψης. Σε αυτή την περίπτωση, το άτομο δυσκολεύεται να ξεχωρίσει συγκεκριμένες αποχρώσεις του κόκκινου και του πράσινου, ενώ τα μπλε και τα κίτρινα παραμένουν πιο εύκολα αναγνωρίσιμα.

Η αναλογία αυτή δεν σημαίνει ότι ένας σκύλος βλέπει ακριβώς όπως ένας άνθρωπος με αχρωματοψία. Περιγράφει κυρίως το τι χρώματα μπορεί να διακρίνει. Το πώς ακριβώς βιώνει ο εγκέφαλος ενός σκύλου αυτές τις εικόνες, παραμένει ένα πιο δύσκολο επιστημονικό ερώτημα.

Πώς φαίνεται ο κόσμος στα μάτια ενός σκύλου

Στην καθημερινότητα, η διαφορά γίνεται εμφανής σε απλά παραδείγματα. Μια κόκκινη μπάλα πάνω σε πράσινο γρασίδι, που για έναν άνθρωπο ξεχωρίζει αμέσως, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί από έναν σκύλο. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή το ζώο βλέπει ασπρόμαυρα, αλλά επειδή οι πληροφορίες του κόκκινου και του πράσινου χρώματος είναι περιορισμένες για το δικό του οπτικό σύστημα.

Οι σκύλοι συχνά βασίζονται περισσότερο στη φωτεινότητα, την αντίθεση και την κίνηση για να εντοπίσουν αντικείμενα. Έτσι, ένα κόκκινο αντικείμενο μπορεί να φαίνεται κυρίως πιο σκούρο σε σχέση με το περιβάλλον του, ενώ ένα μπλε ή κίτρινο παιχνίδι είναι πιθανότερο να ξεχωρίσει εύκολα.