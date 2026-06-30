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Ο δήμος Ελασσόνας κινεί όλες τις διαδιακασίες για τον εντοπισμό και την τιμωρία των δραστών.

Την οργισμένη αντίδραση του δήμου Ελασσόνας προκάλεσε ο θάνατος, με φόλα δύο σκυλιών που φρόντιζαν εκπαιδευτικοί και μαθητές.

Κάνοντας λόγο για «κτηνωδία», ο δήμος Ελασσόνας σε ανακοίνωσή του «εκφράζει την αγανάκτηση και τον αποτροπιασμό του για τα συνεχιζόμενα, θλιβερά περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση το περιστατικό σημειώθηκε στην Καρυά Ελασσόνας όταν «δύο μεγαλόσωμα, υγιή και απόλυτα φιλικά σκυλιά βρήκαν φρικτό θάνατο από φόλα, καταρρέοντας μπροστά στα μάτια κατοίκων και μικρών παιδιών».

«Τα ζώα αυτά τα φρόντιζαν οι εκπαιδευτικοί της κοινότητας μαζί με τους μαθητές, προάγοντας τον σεβασμό και τη φιλοζωία» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο δήμος Ελασσόνας γνωστοποίησε ακόμα ότι κινεί «όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία του δράστη ή των δραστών που σκορπούν τον θάνατο».

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Πηγή: magnesianews.gr