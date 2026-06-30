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Ο 46χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Άρτας και ο τεχνικός κόσμος της περιοχής από την είδηση του τραγικού θανάτου 46χρονου τοπογράφου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε σε εργοτάξιο του οδικού άξονα Βούστρι – Μοναστηράκι, στην περιοχή του Τρύφου Ξηρομέρου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο άτυχος Αρτινός επιστήμονας βρισκόταν στον χώρο των εργασιών όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, καταπλακώθηκε από φερτά υλικά και χωματουργικό μηχάνημα.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού και οι δύο συλλήψεις

Αμέσως μετά το δυστύχημα σήμανε συναγερμός στις αρχές.

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Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του.

Ο 46χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η Αστυνομία για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, ενός 57χρονου που εκτελούσε χρέη προσωρινά υπεύθυνου του έργου, καθώς και του 54χρονου χειριστή του χωματουργικού μηχανήματος, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ο Κ.Ζ. ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό και δραστήριο μέλος της αρτινής κοινωνίας, ενώ κατά το παρελθόν είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του εργαζόμενος και στον Δήμο Άρτας.

Πηγή: epiruspost.gr