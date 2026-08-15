Με μια ιδιαίτερα τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία επέλεξε η Άντζελα Γκερέκου να ευχηθεί στην κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.
Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε στα social media, η Άντζελα Γκερέκου ποζάρει μαζί με τον αείμνηστο Τόλη Βοσκόπουλο και τη Μαρία, σε μια εικόνα από τα χρόνια που η οικογένεια περνούσε τα καλοκαίρια της στην Κέρκυρα.
Η 15η Αυγούστου έχει ξεχωριστή σημασία για την οικογένεια, καθώς η Μαρία Βοσκοπούλου έχει την ίδια ημέρα τόσο τα γενέθλιά της όσο και την ονομαστική της εορτή.
«Η ζωή μας γέμισε με ευλογία»
Η Άντζελα Γκερέκου γύρισε τον χρόνο πίσω και αναφέρθηκε στα καλοκαίρια που έζησαν όλοι μαζί στην Κέρκυρα, κρατώντας ζωντανές τις οικογενειακές αναμνήσεις.
Στο μήνυμά της προς την κόρη της, τόνισε πως η γέννησή της ανήμερα της γιορτής της Παναγίας αποτέλεσε για την ίδια και τον Τόλη Βοσκόπουλο μια ξεχωριστή ευλογία.
Μάλιστα, αποκάλυψε και το τρυφερό προσωνύμιο που της είχε δώσει ο πατέρας της, καθώς την αποκαλούσε «παιδί της Παναγίας», πιστεύοντας ότι η Παναγία την προστάτευσε από την πρώτη στιγμή της ζωής της.
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