Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η νέα φωτογραφία του Παναγιώτη Κουτσουμπή με την μικρή Ξένια.

Διακοπές στην Πάρο βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Κατερίνα Καινούργιου, οι οποίοι ταξίδεψαν για πρώτη φορά μαζί με την κόρη τους, Ξένια.

Το ζευγάρι, στις 3 Απριλίου 2026, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί και έκτοτε απολαμβάνουν κάθε δευτερόλεπτο στο πλευρό της.

Η παρουσιάστρια του Alpha μέσα από τις αναρτήσεις της μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα από τις διακοπές της, ενώ μάλιστα επισκέφθηκε και το μοναστήρι της Παναγιάς Εκατονταπυλιανής, στην οποία πέρσι είχε κάνει τάμα προκειμένου να γίνει μητέρα.

Φέτος, επέστρεψε στη μονή έχοντας στο πλευρό της την μικρή Ξένια.

Από τη δική του την πλευρά, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους μία τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με την μικρή Ξένια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο επιχειρηματίας ποζάρει με φόντο την Αντίπαρο, χαμογελά και κρατά στην αγκαλιά του την κόρη του, ενώ προστατεύοντάς την από την δημοσιότητα πρόσθεσε στο προσωπάκι της μία κόκκινη καρδιά.

{https://www.instagram.com/p/DbQ9aARNpIx/?hl=el}

Η Κατερίνα Καινούργιου, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της βλέποντας την οικογένειά της, προσθέτοντας το δικό της σχόλιο κάτω από τη φωτογραφία:

«Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου», έγραψε χαρακτηριστικά.