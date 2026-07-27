Στο «Για Σένα», κάθε σχέση κρύβει τη δική της ιστορία.

Κάθε άνθρωπος κουβαλά τη δική του αλήθεια. Στο «Για Σένα» του Alpha, δεκαπέντε χαρακτήρες, με διαφορετικές διαδρομές, μυστικά και επιλογές, συναντιούνται σε μια ιστορία όπου τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Φίλιππος (Κίμων Κουρής) και η Μελίνα (Ειρήνη Αγγελοπούλου). Δύο άνθρωποι που αναζητούν την ίδια αλήθεια για διαφορετικούς λόγους, χωρίς να γνωρίζουν ότι η διαδρομή τους θα αλλάξει όχι μόνο τις δικές τους ζωές, αλλά και τις ζωές όλων όσοι τους περιβάλλουν.

Στο νέο σύγχρονο ρομαντικό δράμα του Alpha, κανείς δεν είναι μονοδιάστατος. Οι ήρωες δεν ορίζονται μόνο από τις σωστές ή τις λάθος επιλογές τους, αλλά από τις πληγές, τις επιθυμίες και τους φόβους που κουβαλούν. Και καθώς οι ζωές τους μπλέκονται, οι ισορροπίες ανατρέπονται και οι βεβαιότητες δοκιμάζονται.

Στο «Για Σένα», κάθε σχέση κρύβει τη δική της ιστορία, κάθε οικογένεια προστατεύει τα δικά της μυστικά και κάθε απόφαση αφήνει το αποτύπωμά της στις ζωές πολλών ανθρώπων.

Ένα πολυπρόσωπο καστ δίνει ζωή στον κόσμο του «Για Σένα»

Γύρω από τον Φίλιππο και τη Μελίνα ξεδιπλώνεται ένα πολυπρόσωπο σύμπαν ανθρώπων που αγαπούν, συγκρούονται, διεκδικούν μια δεύτερη ευκαιρία, προστατεύουν ό,τι έχει μεγαλύτερη αξία για εκείνους και έρχονται αντιμέτωποι με επιλογές που δοκιμάζουν τις αντοχές και τις αξίες τους.

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Τους χαρακτήρες ζωντανεύει ένα δυνατό σύνολο ηθοποιών: Κίμων Κουρής, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Νίκος Πουρσανίδης, Νικόλας Παπαγιάννης, Ελευθερία Πάλλα, Τάσος Γιαννόπουλος, Μαρία Παρασύρη, Ειρήνη Τσέλλου, Νίκος Μήλιας, Έλενα Μαρσίδου, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Χρήστος Κοντογεώργης, Ιώβη Φραγκάτου, Άννα Μάγκου, ενώ στον ρόλο της Έλενας συναντάμε τη Μαρία Τζομπανάκη.

Στο «Για Σένα» κανείς δεν είναι απόλυτα αθώος ή απόλυτα ένοχος. Οι άνθρωποι αποκαλύπτονται σταδιακά, καθώς οι ιστορίες τους διασταυρώνονται και οι επιλογές του ενός καθορίζουν τη μοίρα του άλλου.

Γιατί τελικά, οι πιο δυνατές ιστορίες δεν γεννιούνται από τα μυστικά. Γεννιούνται από τους ανθρώπους που τα κουβαλούν.

Για σένα

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Μαίρη Ζαφειροπούλου – Γιώργος Κόκουβας

Πρωτότυπη μουσική: Νίκος Τερζής

Σκηνογράφος: Αναστασία Χαρμούση

Ενδυματολόγος: Κλέων Φυσέκης

Εκτέλεση παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγός: Alpha

Πρωταγωνιστούν:

Κίμωνας Κουρής, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Νίκος Πουρσανίδης, Νικόλας Παπαγιάννης, Ελευθερία Πάλλα, Τάσος Γιαννόπουλος, Μαρία Παρασύρη, Ειρήνη Τσέλλου, Νίκος Μήλιας, Έλενα Μαρσίδου, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Χρήστος Κοντογεώργης, Ιώβη Φραγκάτου, Άννα Μάγκου κ.α.

Στο ρόλο της Έλενας η Μαρία Τζομπανάκη

Και οι μικρές: Μάντυ Κακαρούτα, Σελήνη Αλεξοπούλου, Σταυρούλα Μορέ

“Adapted from “Güller ve Günahlar” produced by NGM and distributed by Kanal D International.”