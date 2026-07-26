Ελλάδα και Ουγγαρία συμβάδιζαν στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, προσφέροντας ένα πραγματικό ντέρμπι υψηλού επιπέδου.

Έπειτα από χρόνια προσπαθειών, μεγάλων εμφανίσεων και πέντε χαμένων τελικών, η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών έζησε επιτέλους τη στιγμή που τόσο άξιζε. Η «κατάρα» έσπασε και η Ελλάδα κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της σε μεγάλη διοργάνωση, ανεβαίνοντας στην κορυφή του World Cup με έναν συγκλονιστικό τρόπο.

Στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στο Σίδνεϊ, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα λύγισε την πανίσχυρη Ουγγαρία με 15-14, σε μία αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, προσφέροντας ένα πραγματικό ντέρμπι υψηλού επιπέδου.

Η Ελλάδα είχε βρεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν μια ανάσα από την κορυφή, όμως πάντα κάτι έλειπε στην τελική ευθεία. Αυτή τη φορά, όμως, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έδειξε χαρακτήρα, ψυχραιμία και πίστη, γράφοντας τη σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία της.

Ήρωας του τελικού ήταν ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη στην πιο κρίσιμη στιγμή. Με την Ελλάδα να αγωνίζεται με αριθμητικό πλεονέκτημα, ο διεθνής περιφερειακός εκτέλεσε ιδανικά μόλις 13 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 15-14 και χαρίζοντας στη «γαλανόλευκη» το πολυπόθητο χρυσό μετάλλιο.

Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Δημήτρη Σκουμπάκη, ο οποίος πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του, οδηγώντας επιθετικά την Εθνική και βάζοντας τις βάσεις για τον ιστορικό θρίαμβο.

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Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τους Έλληνες διεθνείς να πανηγυρίζουν έξαλλα μέσα στην πισίνα, γνωρίζοντας πως είχαν πετύχει κάτι που καμία προηγούμενη γενιά δεν είχε καταφέρει. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο αποτελεί την απόλυτη δικαίωση για όλους όσοι υπηρέτησαν το ελληνικό πόλο τα προηγούμενα χρόνια και επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα ανήκει πλέον στην ελίτ της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης. Είναι ένας τίτλος που ήρθε μετά από αμέτρητες θυσίες και που θα μείνει για πάντα χαραγμένος στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

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