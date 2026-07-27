Ένα βλήμα όλμου, το οποίο παρέμενε βυθισμένο στη λάσπη για δεκαετίες.

Δεν είναι μόνο πλαστικά, λάστιχα και ογκώδη απορρίμματα που αποκαλύπτονται στον πυθμένα της Λίμνης Παμβώτιδας, αλλά και ζωντανά «αποτυπώματα» της πολεμικής ιστορίας της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων εργασιών υποβρύχιου καθαρισμού που πραγματοποιούνται στη λίμνη των Ιωαννίνων, η ομάδα των εξειδικευμένων δυτών ήρθε αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερο εύρημα.. Ένα βλήμα όλμου, το οποίο παρέμενε βυθισμένο στη λάσπη για δεκαετίες.

Το βλήμα φέρει τα χαρακτηριστικά πτερύγια σταθεροποίησης στην ουρά του και έντονα σημάδια διάβρωσης από τη μακρόχρονη παραμονή στο νερό.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για πολεμικό υλικό που ανάγεται στη δεκαετία του 1940. Η ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων και η λεκάνη της Παμβώτιδας βρέθηκαν στο επίκεντρο σφοδρών πολεμικών αναμετρήσεων, τόσο κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο όσο και στη Γερμανική Κατοχή (1940-1944).

Για το εύρημα ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα στρατιωτικά πρωτόκολλα από ειδικούς πυροτεχνουργούς για την ασφαλή παραλαβή και εξουδετέρωσή του.

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Πηγή: epiruspost.gr