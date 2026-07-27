Η αντεπίθεση της εταιρείας εκδηλώνεται ενώ βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης.

Σε μετωπική σύγκρουση μετά τα δημοσιεύματα που αφορούν υπερκοστολογήσεις στα συστήματα ανακύκλωσης, περνά η ΤΕΧΑΝ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση.

Η αντεπίθεση της εταιρείας εκδηλώνεται ενώ βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης.

Με την ανακοίνωσή της, η ΤΕΧΑΝ απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της, κάνει λόγο για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμησης και αφήνει αιχμές κατά ανταγωνιστών, πολιτικών προσώπων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Ακολουθεί η ανακοίνωση

ΤΕΧΑΝ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τα 10 πρώτα αποκαλυπτικά ερωτήματα

1) Ισχύει ότι ο πρόσφατος κύκλος ψευδών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης ξεκίνησε μετά την ανακήρυξη (στις 3.7.2026) του Αναδόχου σε δύο Διεθνείς Διαγωνισμούς προμήθειας εξοπλισμού ανακύκλωσης που διενέργησε η DRS HELLAS ;

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2) Ποιος επιχειρηματίας και για ποιο λόγο απευθύνθηκε σε τηλεοπτικό σταθμό και ζήτησε να παιχθεί ψευδές και συκοφαντικό θέμα για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης ;

3) Για ποιο λόγο δημοσιεύματα επικαλούνται πόρισμα της ΕΔΕΛ για τιμή αγοράς 66.000€, όταν το συγκεκριμένο πόρισμα Ελέγχου της ΕΔΕΛ αναφέρει ρητά ότι ανταγωνιστική εταιρία κατέθεσε οικονομική προσφορά 332.072 € (267.800 € πλέον ΦΠΑ) ανά Πολυκέντρο Ανακύκλωσης στο Διεθνή Διαγωνισμό του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου (βλέπε σελίδες 35 και 42 του πορίσματος) ;

(Συνημμένο: το σχετικό απόσπασμα της Έκθεσης Ελέγχου της ΕΔΕΛ.)

4) Για ποιο λόγο δεν ανοίγει η οικονομική προσφορά ανταγωνιστικής εταιρίας που κατέθεσε οικονομική προσφορά στο Διεθνή Διαγωνισμό του ΕΣΔΑ Κρήτης, για να αποδειχθεί ότι και σε 2ο Διαγωνισμό η ανταγωνιστική εταιρία προσέφερε τιμή 332.072 € ;

5) Ισχύει ότι υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Νο 1345-2024) που έχει αποφασίσει αμετάκλητα ότι δεν υπάρχει καμία υπερκοστολόγηση, καμία φωτογραφική διάταξη και όλοι οι διαγωνισμοί για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης είναι άψογοι ;

(Συνημμένο: το σχετικό απόσπασμα της Απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αποτελεί -βάσει του Συντάγματος- το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας και οι αποφάσεις του είναι αμετάκλητες.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Απόφαση εκδόθηκε αποφασίζοντας για τα επιχειρήματα της ΕΔΕΛ, καθόσον η Έκθεση Ελέγχου της ΕΔΕΛ είχε κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο με αποτέλεσμα για το θέμα αυτό να επιληφθεί και να αποφασίσει η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.)

6) Ποια η οικογενειακή σχέση του πληρεξούσιου δικηγόρου της ανταγωνιστικής εταιρίας με Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου συγκεκριμένης Κυβέρνησης επί 8 έτη ;

7) Ποια η σχέση σημερινού Προέδρου Κοινοβουλευτικού Κόμματος, που με δηλώσεις του αναφέρεται σε κόστος 66.000€ ανά Πολυκέντρο, με τον εν λόγω Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και το συγκεκριμένο Κόμμα ;

8) Ο τομεάρχης ποιανού Κοινοβουλευτικού κόμματος και με ποια ιδιότητα προσπάθησε να εντάξει φωτογραφικές τεχνικές προδιαγραφές υπέρ συγκεκριμένης εταιρίας στους Διαγωνισμούς της DRS HELLAS ;

9) Ισχύει ότι η Πρέσβειρα της χώρας προέλευσης ανταγωνιστικής εταιρίας έκανε συνάντηση στην Πρεσβεία με τον Νόμιμο Εκπρόσωπο Οργανισμού της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών των Ανοικτών Διεθνών Διαγωνισμών της DRS HELLAS για την επιλογή των αναδόχων για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης, με αντικείμενο της συνάντησης αυτούς τους διαγωνισμούς ;

10) Για ποιο λόγο δημοσιεύματα επικαλούνται ότι η λειτουργία Πολυκέντρων Ανακύκλωσης σε ΦΟΔΣΑ διακόπηκε με υπαιτιότητα εταιρίας, ενώ έχουν αναρτηθεί επίσημα Δελτία Τύπου στα sites των ΦΟΔΣΑ ότι ολοκληρώθηκε η σύμβαση λειτουργίας και οι ΦΟΔΣΑ (με δική τους αποκλειστική υπαιτιότητα) έχουν καθυστερήσει να επιλέξουν νέο ανάδοχο ;

Σύντομα ακολουθεί νέα δεκάδα αποκαλυπτικών ερωτημάτων

και όλες οι αλήθειες θα αποκαλυφθούν ΑΜΕΣΑ !

Δείτε σχετικό video στο ακόλουθο link:

{https://www.tiktok.com/@texan.recycling/video/7666706967213231382}