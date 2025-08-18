Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ Φωτογραφία: AP Photo/Vadim Ghirda, File
Η διερεύνηση ξεκίνησε το 2023, έπειτα από καταγγελίες για «φωτογραφικούς» διαγωνισμούς και παρατυπίες στις συμβάσεις.

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει μπει η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης, με επίκεντρο τη διαχείριση και λειτουργία τους από την εταιρεία ΤΕΧΑΝ, σε μια εξέλιξη που φέρνει στο φως νέα ερωτήματα για τη διαφάνεια στη χρήση ευρωπαϊκών πόρων και την αποτελεσματικότητα του εγχώριου ελεγκτικού μηχανισμού. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) ακολουθεί τα πορίσματα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), τα οποία κατέδειξαν σοβαρά κενά στον σχεδιασμό, την εποπτεία και την αξιοπιστία των καταγραφών, προτείνοντας περικοπές κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.

Τα πολυκέντρα –τα κοντέινερ που φιλοξενούν μηχανήματα ανακύκλωσης πλαστικών, γυάλινων και μεταλλικών αντικειμένων– χρηματοδοτήθηκαν την τελευταία τριετία από το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Στην Αττική προβλέφθηκε η εγκατάσταση 130 μονάδων, στην Πελοπόννησο 58 και στην Κρήτη 60, με στόχο να καλύψουν το κενό συλλογής υλικών που δεν εμπίπτουν στα ήδη υπάρχοντα συστήματα, όπως οι μπλε κάδοι της ΕΕΑΑ ή τα «σπιτάκια» της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή τέθηκε υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο η λειτουργία τους ανταποκρίνεται σε αυτόν τον σκοπό.

Η διερεύνηση ξεκίνησε το 2023, έπειτα από καταγγελίες για «φωτογραφικούς» διαγωνισμούς και παρατυπίες στις συμβάσεις. Το πρώτο πόρισμα της ΕΔΕΛ, που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 και αποκαλύφθηκε από τους Data Journalists, ανέδειξε σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία, ζητώντας την επιστροφή 2,9 εκατ. ευρώ, ενώ διατύπωσε 15 συστάσεις βελτίωσης προς τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Χθες η «Καθημερινή» αποκάλυψε το δεύτερο πόρισμα, το οποίο εξετάζει σε ποιο βαθμό εφαρμόστηκαν οι προηγούμενες συστάσεις. Παρά το γεγονός ότι η ΕΔΕΛ διαπίστωσε πως τα πολυκέντρα λειτουργούν τεχνικά σωστά, επεσήμανε ότι η «διαδρομή ελέγχου» παραμένει αδύναμη, γεγονός που υπονομεύει την αξιοπιστία του συστήματος. Επιπλέον, η σύμβαση ΕΔΣΝΑ – ΤΕΧΑΝ, που τυπικά έληξε στα τέλη του 2023, συνεχίζει να εφαρμόζεται χωρίς επίσημη ανανέωση, με τον ΕΔΣΝΑ να επικαλείται αλλαγές στη διοίκηση. Την ίδια στιγμή, ο φορέας δεν ασκεί ουσιαστική εποπτεία στην εταιρεία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η καταγραφή των ποσοτήτων που δηλώνονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Η ΤΕΧΑΝ ανέφερε το 2023 στον ΕΔΣΝΑ περίπου 6.600 τόνους και στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου 400 τόνους, εκ των οποίων το 89% χαρακτηρίστηκαν ως «μη συσκευασίες». Ωστόσο, οι επιτόπιοι έλεγχοι κατέδειξαν ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο κυρίως για συσκευασίες, δηλαδή υλικά που, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, θα έπρεπε να ανακυκλώνονται με ευθύνη των παραγωγών και όχι μέσω κοινοτικών ή δημοτικών πόρων. Η ασυμφωνία αυτή προκαλεί εύλογες αμφιβολίες για την ακρίβεια και τη νομιμότητα των δηλωμένων στοιχείων.

Παράλληλα, έως το 2024 δεν υπήρχε λογισμικό καταγραφής ανά κατηγορία αποβλήτου, ενώ ο ΕΔΣΝΑ ανάρτησε για πρώτη φορά συγκεντρωτικά στοιχεία ανά δήμο μόλις τον Ιούνιο του 2025. Εξίσου θολό παραμένει το ζήτημα της τελικής διαχείρισης των υλικών, καθώς πέρα από την προσωρινή αποθήκευσή τους στις εγκαταστάσεις της ΤΕΧΑΝ, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την περαιτέρω αξιοποίησή τους. Στην Αττική, δε, 22 πολυκέντρα δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί, με τον ΕΔΣΝΑ να επικαλείται ανασχεδιασμό.

Η ΕΔΕΛ συνοψίζει ότι «δεν καθίσταται εφικτή η διατύπωση ασφαλών συμπερασμάτων για την αξιοπιστία του συστήματος καταγραφής». Αυτή η διαπίστωση καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία διερευνά εάν οι κοινοτικοί πόροι του ΥΜΕΠΕΡΑΑ χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές διατάξεις. Επιπλέον, οι ευρωπαίοι εισαγγελείς θα εστιάσουν στις ανακολουθίες μεταξύ των δύο πορισμάτων της ΕΔΕΛ. Στο πρώτο, του 2024, γινόταν λόγος για σύμβαση του ΕΔΣΝΑ με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση, η οποία χαρακτηρίστηκε μη νόμιμη και ζητήθηκε η ακύρωσή της, ενώ στο δεύτερο, του 2025, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτή τη συνεργασία αλλά μόνο στη σχέση με την ΤΕΧΑΝ. Επίσης, ενώ αρχικά επισημαινόταν η έλλειψη ελέγχου στη λειτουργία των μηχανημάτων, το νεότερο πόρισμα κατέληξε στο ότι σε δείγμα έξι πολυκέντρων αυτά λειτουργούσαν κανονικά, καταγράφοντας διαφορετικό συμπέρασμα ως προς τη συμμόρφωση.

Η συνέχεια της υπόθεσης θα εξαρτηθεί πλέον από τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που αναμένεται να αποφανθεί εάν υπήρξαν παρατυπίες στη διάθεση ευρωπαϊκών κονδυλίων και αν θα ζητηθεί επιστροφή πόρων.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Δημήτρης Ζιακόπουλος: Καταιγίδες στον ορίζοντα - Τι θα γίνει το τριήμερο έως την Τρίτη

Δημήτρης Ζιακόπουλος: Καταιγίδες στον ορίζοντα - Τι θα γίνει το τριήμερο έως την Τρίτη

Ανησυχεί το Μαξίμου για την παρουσία Τσίπρα στον Economist

Ανησυχεί το Μαξίμου για την παρουσία Τσίπρα στον Economist

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Παραγγελίες δημοσκοπήσεων για κάθε περιφέρεια της Βορείου Ελλάδας

Παραγγελίες δημοσκοπήσεων για κάθε περιφέρεια της Βορείου Ελλάδας

Καιρός: Οι περιοχές με μπόρες και καταιγίδες σήμερα - Πότε πλησιάζουν την Αττική

Καιρός: Οι περιοχές με μπόρες και καταιγίδες σήμερα - Πότε πλησιάζουν την Αττική

Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Burnout στο ΕΣΥ: Η σιωπηλή πανδημία των υγειονομικών

Burnout στο ΕΣΥ: Η σιωπηλή πανδημία των υγειονομικών

Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

Μακροζωία: Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις κάνουν καλό στην υγεία σας

Μακροζωία: Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις κάνουν καλό στην υγεία σας

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Φωτιά τώρα στο Αιγάλεω σε επιχείρηση με ανακυκλώσιμα υλικά

Φωτιά τώρα στο Αιγάλεω σε επιχείρηση με ανακυκλώσιμα υλικά

Ελλάδα
Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολυεθνικό κύκλωμα τελωνειακής απάτης στον Πειραιά

Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολυεθνικό κύκλωμα τελωνειακής απάτης στον Πειραιά

Οικονομία
ΟΠΕΚΕΠΕ: Φήμες για «γαλάζια» συντονίστρια - Η απάντηση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Φήμες για «γαλάζια» συντονίστρια - Η απάντηση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου

Πολιτική
Περιμένοντας νέες δικογραφίες

Περιμένοντας νέες δικογραφίες

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Μακροζωία: Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις κάνουν καλό στην υγεία σας

Μακροζωία: Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις κάνουν καλό στην υγεία σας

healthstat.gr
Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

healthstat.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Burnout στο ΕΣΥ: Η σιωπηλή πανδημία των υγειονομικών

Burnout στο ΕΣΥ: Η σιωπηλή πανδημία των υγειονομικών

healthstat.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr