...Παρακάμπτοντας το άρθρο 86 του ελληνικού Συντάγματος και το νόμο περί ευθύνης υπουργών- Μπλόφα ή προσπάθεια στριμώγματος της Κοβέσι;

Το Dnews έχουν ξανά δημοσιεύσει την πληροφορία που κυκλοφορεί πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενδέχεται να ζητά την παραπομπή των πολιτικών προσώπων (πρώην «γαλάζιων» υπουργών, ίσως ο ένας και νυν) με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, παρακάμπτοντας το άρθρο 86 του ελληνικού Συντάγματος και το νόμο περί ευθύνης υπουργών!

Κορυφαία πολιτικά και ακαδημαϊκά στελέχη, μάλιστα, από εκείνα που έχουν «γνωμοδοτήσει» για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων ότι το ευρωενωσιακό δίκιο επικρατεί του ελληνικού, όπως πχ ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επιμένουν όπως «όλο το Σύνταγμα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και σύμφωνα με το Ενωσιακό Δίκαιο».

Τουτέστιν έτσι πρέπει να ερμηνευτεί και το άρθρο 86 του Συντάγματος.

Με δεδομένη αυτή τη συζήτηση το Μαξίμου αφήνει να διαρρεύσει πως αν αυτό συμβεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμψει τους υπουργούς της κυβέρνησης με το ευρωπαϊκό δίκαιο παρακάμπτοντας το ελληνικό Σύνταγμα, τότε θα προσφύγει σε πρόωρες κάλπες. Πρόωρες κάλπες εντός του Μαρτίου, καθώς άλλες πληροφορίες επιμένουν πως η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα έρθει στη Βουλή ακόμα και τέλος Ιανουαρίου!

Πραγματικότητα ή μπλόφα και έμμεση απειλή να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Θα φανεί!

