Θα δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για τη στάση του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρώτη ποινική δίωξη σε βάρος του «Φραπέ» δεν αφορά, όπως θα ήταν αναμενόμενο, τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για τις οποίες ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά το αδίκημα της….απείθειας!

Αν και ο επονομαζόμενος «Φραπές» φέρεται ως ένας από τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων με το όνομά του να φιγουράρει στις τηλεφωνικές συνομιλίες που έφτασαν στη Βουλή, εν τούτοις, η μόνη κατηγορία για την οποία καλείται να λογοδοτήσει αφορά το πλημμέλημα της απείθειας!

Αυτή είναι η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του συνδικαλιστή από την Κρήτη Γιώργου Ξυλούρη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για τη στάση του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τότε, ο επονομαζόμενος «Φραπές», δεν είχε εμφανιστεί για να καταθέσει στην πρώτη κλήση της επιτροπής και με υπόμνημα που είχε αποστείλει, έκανε επίκληση στο δικαίωμα της σιωπής, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις. Τελικά όταν αποφάσισε να εμφανιστεί στη Βουλή, μετά τη δεύτερη κλήση του, οι απαντήσεις του ήταν επιλεκτικές, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: « Ό,τι στοιχεία έχω ή δεν έχω, γνωρίζω ή δεν γνωρίζω θα τα καταθέσω στο φυσικό δικαστή». Όσον αφορά τη στάση του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής είχε πει: «Δεν είναι θέμα ασέβειας αλλά θέμα υπεράσπισης της οικογένειάς μου».

Οι βουλευτές αποφάσισαν την άμεση παραπομπή της υπόθεσης στην αρμόδια Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο μάρτυρας έχει όντως αυτό το δικαίωμα ή έχει τελέσει το αδίκημα της απείθειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τελικά, η Εισαγγελία Πρωτοδικών αφού μελέτησε τα στοιχεία της υπόθεσης άσκησε ποινική δίωξη για απείθεια σε βάρος του Γιώργου Ξυλούρη και τον παρέπεμψε σε δίκη η οποία προσδιορίστηκε για τις 30 Μαρτίου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Άγνωστο παραμένει βέβαια αν και τότε εμφανιστεί ή θα αρκεστεί στην εκπροσώπησή του από το συνήγορό του, όπως άλλωστε έχει το δικονομικό δικαίωμα να κάνει.

Σε εξέλιξη πάντως συνεχίζει να είναι η έρευνα και για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης σε βάρος του, σχετικά με το περιεχόμενο των ισχυρισμών που προέβαλε όταν αποφάσισε να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, στις 11 Δεκεμβρίου.