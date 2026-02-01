Στην τελική ευθεία οι επαφές των ηγεσιών των δυο κομμάτων.

Η Εξεταστική (για την ακρίβεια ...Εξευτελιστική) Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ φτάνει στο τέλος της.

Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η μάχη των πορισμάτων.

Αποκλειστικές πληροφορίες της στήλης επιμένουν πως Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης εξετάζουν το ενδεχόμενο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να καταθέσουν κοινό πόρισμα για τα συμπεράσματα από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής.

Τώρα αν στην πορεία προστεθεί στο κοινό πόρισμα και το ΠΑΣΟΚ, τι να σας πούμε. Πάντως, σύμφωνα πάντοτε με τις πληροφορίες, δύσκολο μας φαίνεται...

Β.Σκ.